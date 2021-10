Jesolo. Imposta di soggiorno, settenbre sopra le attese

I dati sul contributo raccolto nel mese di settembre 2021 superano le attese e confermano i segnali positivi giunti dal resto della stagione

Un incremento in doppia cifra. È quello registrato dai contributi derivanti dall’imposta di soggiorno versata nel mese di settembre dalle attività ricettive di Jesolo. Nelle scorse settimane, quando gli uffici comunali non avevano ancora a disposizione i dati definitivi, erano emersi dei segnali positivi ma i numeri superano le aspettative. Dall’1 al 30 settembre 2021, il tributo ha portato nelle casse del Comune di Jesolo 881.738 euro, vale a dire il 13,7% in più di quanto era stato versato nel settembre 2019. Due anni fa, quando Jesolo conobbe un’ottima stagione in termini di arrivi e presenze, l’imposta di soggiorno aveva generato versamenti per un totale di 775.495 euro. L’incremento, invece, tra gli incassi di settembre 2020 (645.918 euro) e settembre 2021 si attesta sul +16,71%.

Il dato complessivo sul dichiarato dell’imposta di soggiorno per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 ha raggiunto la cifra di 4.842.488 euro. Appena il 6,22% in meno rispetto alla stagione estiva 2019, quando il tributo generò 5.163.645 euro, potendo però contare anche sui versamenti del mese di maggio (227.425 euro) che invece nel 2021 sono stati sospesi per sostenere le attività ricettive di fronte alle ricadute economiche della pandemia. Tra 2021 e 2020, quando invece la disapplicazione aveva riguardato il mese di giugno, si registra invece un incremento del 42,19%.

“L’imposta di soggiorno, per una città turistica come Jesolo, è uno strumento fondamentale per sostenere le diverse attività che vengono messe in campo in termini di promozione e per dare risposte alle esigenze di un turismo in crescita. Più risorse significano maggiori possibilità per la città – dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Tuttavia, ciò che più interessa all’amministrazione, è il segnale che ci viene da questi dati. I numeri confermano che anche a settembre, come nel resto della stagione estiva, tantissime persone hanno scelto Jesolo per le loro vacanze. Sapevano che avrebbero trovato un ambiente ideale alle loro esigenze, strutture di qualità eccelsa, ottimi servizi e grande ospitalità. Gli operatori si sono fatti trovare pronti e, anche grazie a loro, Jesolo ha fatto di nuovo una splendida figura a livello internazionale. Speriamo, e crediamo, che l’estate 2021 rappresenti il segnale di una ripresa strutturata”.