Con il Patrocinio e il contributo del COMUNE DI JESOLO

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

DI

CALCIO BALILLA PARALIMPICO

2 e 3 ottobre 2021

Pala Marzotto

Villaggio Marzotto, Lido di Jesolo (Ve)

Il 2 e 3 ottobre 2021, presso il Pala Marzotto del Villaggio Marzotto (Viale Oriente

44) di Jesolo avrà luogo la prima edizione del Campionato Italiano a squadre

di Calcio Balilla Paralimpico.

Il fischio d’inizio, previsto alle ore 14 di sabato 2 ottobre, darà il via a due

giornate di Sport ed Inclusione. L’evento, infatti, prevede, oltre al Campionato

Italiano a squadre della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla

al quale parteciperanno le associazioni affiliate e gli atleti tesserati, anche un

torneo promozionale organizzato dalla ASD Team For Fun – in collaborazione con

ACSI, CSI e USACLI.

Lo svolgimento del Campionato Italiano a squadre FPICB organizzato dalla

Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, unica Federazione ad avere il

riconoscimento ufficiale CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come Federazione

Sportiva Paralimpica di questa disciplina, è sostenuto da: COMUNE DI JESOLO

ROBERTO SPORT, FRIM SPORT, OFF CARR, ITOP e FCA AUTONOMY.

Nell’evento saranno utilizzati Calcio Balilla ufficiali ROBERTO SPORT e FRIM

SPORT. Ai tavoli da gioco sarà possibile vedere squadre ed atleti provenienti da

tutta Italia che si contenderanno il primo titolo italiano a squadre.

Per tutti gli appassionati sarà possibile partecipare al torneo promozionale aperto

a tutti i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva che collaborano con l’evento

o che si tessereranno contestualmente all’evento all’Ente di Promozione Sportiva

USACLI, attraverso la ASD Team For Fun.

Lo sport è un potente motore di crescita, aggregazione e socialità. Lo è

specialmente per coloro che convivono con disabilità fisiche o intellettive –

relazionali. Oggi lo sport paralimpico coinvolge un numero limitato di ragazzi e

giovani, nonostante sia fondamentale per favorire l’integrazione sociale, aiutare

lo sviluppo fisico e mentale e l’autostima dei giovani ma, come hanno mostrato

le recenti Paralimpiadi di Tokyo, è in continua crescita non solo di numeri ma

soprattutto di qualità e risultati.

FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA www.fpicb.it

21023 Besozzo (VA) – Italy – Via XXV Aprile, 84 C.F. – P.I. 03253030120

Telefono +39 0332 770 959 – email [email protected]

https://www.facebook.com/FPICB.FederazioneParalimpicaItalianaCalcioBalilla

Con l’intento di diffondere e far conoscere maggiormente la disciplina del Calcio

Balilla è nata l’idea di portare a Jesolo, una straordinaria iniziativa (la prima

edizione del Campionato italiano a squadre) nata dalla collaborazione tra la

FPICB Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e l’Amministrazione

Comunale.

Saranno due giornate di vero Sport ma saranno anche l’occasione, per

sperimentare concretamente, attraverso il Calcio Balilla, il valore e la potenzialità

aggregativa e sociale dello sport, dove tutti gli atleti, a prescindere dalle

categorie di appartenenza e dalle presunte “abilità o non abilità”, saranno

protagonisti in prima persona e con la stessa dignità.

Programma Evento

I CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Torneo Paralimpico

Sabato 2 ottobre 2021

11.30 Accredito Atleti – Apertura

14.00 Accredito Atleti – Chiusura

14:30 Cerimonia di Apertura

15.00 Inizio Gare

23.00 Fine Gare

Domenica 3 ottobre 2021

08.30 Accredito Atleti – Apertura

09.00 Accredito Atleti – Chiusura

09.30 Inizio Gare

12.30 Fine Gare

13.00 Premiazioni e Ringraziamenti

TROFEO JESOLO A SQUADRE

Sabato 2 ottobre 2021

11.30 Accredito Atleti – Apertura

14.00 Accredito Atleti – Chiusura

14:30 Cerimonia di Apertura

15.00 Inizio Gare

23.00 Fine Gare

Domenica 3 ottobre 2021

08.30 Accredito Atleti – Apertura

09.00 Accredito Atleti – Chiusura

09.30 Inizio Gare

12.30 Fine Gare

13.00 Premiazioni e Ringraziamenti

NB: Gli orari delle Finali e Premiazioni potrebbero essere soggette a variazioni

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti di prevenzione COVID-19 e, per accedere,

sarà necessario, come previsto dalla legge, presentare Green Pass all’ingresso