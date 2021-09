Jesolo avrà un nuovo canile

Il consiglio comunale ha approvato il trasferimento di un immobile che sarà adibito a canile. La struttura sorgerà in via La Bassa e l’individuazione del gestore avverrà tramite bando

Il consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri sera il completamento della procedura di acquisizione di un immobile adibito a canile. L’operazione sarà resa possibile grazie a una cospicua donazione disposta con legato testamentario da parte di Franca Franzi, stimata concittadina e imprenditrice venuta a mancare nel maggio 2016. La struttura nascerà in via La Bassa, negli spazi in cui fino a poco tempo fa sorgeva un centro di addestramento per cani. L’iter procedurale, avviato con l’approvazione della delibera di ieri, prevede il trasferimento dell’immobile e successivamente la predisposizione di un bando di gara per individuare un eventuale soggetto interessato alla gestione della struttura. Il nuovo canile ospiterà una targa che, come richiesto dalla signora Franzi, riporterà la seguente dedica: “Alla misteriosa fedeltà dei cani”.

“Siamo molto felici che Jesolo possa dotarsi di un nuovo canile – dichiara l’assessore al Patrimonio, Giovanni Battista Scaroni –. È una struttura di cui Jesolo non disponeva e per la quale dobbiamo ringraziare infinitamente la signora Franzi. Con il via libera al completamento dell’acquisizione realizziamo finalmente un suo sogno ma, allo stesso tempo, arricchiamo la città che potrà accogliere gli animali più sfortunati, assicurare loro assistenza e cure adeguate, e riportare sul territorio comunale quei cani che finora abbiamo dovuto affidare a una struttura esterna. Possiamo però anche pensare, in prospettiva, a dedicare degli spazi del nuovo canile per servizi di dog-sitting da offrire ai turisti che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze a Jesolo e potrebbero volerne usufruire”.