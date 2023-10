Jesolo, auto finisce nel canale Cavetta. Salva la conducente

Poco prima delle 7.00 di oggi, venerdì 20 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Cesare Battisti a Jesolo per un’auto finita nel canale Cavetta, dopo la perdita di controllo della conducente, riuscita a venire fuori autonomamente.

La donna è stata aiutata a risalire il canale da alcuni passanti ed è stata subito assistita, presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in pronto soccorso.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e Mestre con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno individuato nel canale l’auto che è stata imbragata e riportata in strada.

Recuperata dai sommozzatori anche la ringhiera di ferro divelta e finita in acqua. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase terminale.