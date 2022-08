Jesolo. Approvato il progetto per l’efficientamento delle Scuole Rodari

L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti. Il prossimo passo sarà l’affidamento dei lavori, che consentiranno il regolare svolgimento dell’attività scolastica.

L’amministrazione comunale ha approvato con una delibera il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della scuola primaria “Gianni Rodari”. I lavori prevedono la sostituzione di tutti i serramenti dell’istituto con una spesa di 200mila euro, di cui 130mila finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019 (PNRR) e i restanti 70.000 derivanti da fondi di bilancio 2022.

Il prossimo step verso la realizzazione dell’intervento è quello dell’affidamento dei lavori, che secondo il programma dovrebbero avere inizio a settembre. La realizzazione di tutti i lavori è stata prevista in modo da consentire il regolare svolgimento dell’attività scolastica senza recare disagi a insegnanti e studenti.

I lavori alle scuole Rodari sono un primo passo all’interno di un più lungo percorso di efficientamento degli edifici pubblici, sia per favorire l’economia Green che per ridurre le emissioni climalternati di gas serra, nonché ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici, in linea con gli obiettivi del PAESC che si è dato questo Comune, fra i quali cui rientrano anche gli interventi del progetto AMICA-E, promosso dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni aderenti, che dà priorità agli istituti scolastici. L’obiettivo è quello di ridurre i consumi di ogni struttura, rendendola così più accogliente e consentendo di contenere i costi di mantenimento soprattutto a fronte del “caro bollette”.