Jesolo. Aperte le vaccinazioni al Palazzetto Antiche Mura

Visita del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, al palazzetto Antiche Mura nella prima giornata di vaccinazioni curate dai medici di medicina generale di Jesolo. Nel corso del pomeriggio convocati circa 400 jesolani con possibilità di arrivare fino a 600 somministrazioni giornaliere.

Nuovo impulso alla campagna vaccinale con l’inizio delle somministrazioni ad opera dei medici di medicina generale di Jesolo presso il pezzetto Antiche Mura di via Pirami, alle spalle del centro storico. A far visita al personale e ai cittadini in procinto di sottoporsi ad immunoprofilassi, il primo cittadino di Jesolo, Valerio Zoggia.

Da oggi e fino all’esaurimento delle liste degli jesolani nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951, presso la struttura sono attive tre postazioni vaccinali utilizzate a turno dai medici di base che operano a Jesolo. Le convocazioni, che interessano i settantenni di Jesolo, sono gestite dai professionisti con comunicazione agli assistiti, anche di chi non ha risposto alla convocazione dell’Ulss4.

L’allestimento del palazzetto è stato svolto dal personale di Jesolo Patrimonio, con la predisposizione, oltre agli ambulatori per la somministrazione, delle postazioni per l’anamnesi e l’installazione nell’area esterna di attesa di gazebo per l’ombra e la copertura in caso di maltempo. Il Comune ha garantito poi la sanificazione degli spazi per consentire l’avvio dell’attività in piena sicurezza e ha messo a disposizione del personale medico un defibrillatore. L’assistenza alle persone in attesa è assicurata dai volontari della Protezione Civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezioni di Jesolo.

“Anche questa fase delle vaccinazioni è partita nel migliore dei modi e grazie alla disponibilità dei medici e dei volontari saremo in grado di supportare al meglio la campagna di immunizzazione curata dall’Ulss4. L’auspicio è che in breve tempo si possa completare la prima somministrazione dei settantenni e aprire ad altre categorie la vaccinazione – commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Fondamentale, per assicurare la partenza della stagione estiva sarebbe anche l’avvio dell’immunoprofilassi per gli operatori e lavoratori stagionali, visto il poco tempo che ci separa dall’estate e che potrebbe vedere sempre nel palazzetto Antiche Mura il punto di riferimento per le somministrazioni del vaccino. L’obbiettivo deve essere quello di arrivare il prima possibile a dichiarare Jesolo località covid-free”

