Jesolo, animali in città: due incontri su diritti e doveri

Regole, educazione, norme e buone pratiche per vivere bene con gli altri e i nostri animali d’affezione. Sono questi i temi al centro di due appuntamenti organizzati dalla Lega italiana difesa animali e ambiente (LEIDAA) con il supporto del Comune di Jesolo e il patrocinio dell’Ulss 4 Veneto Orientale, in programma a Jesolo nelle giornate di mercoledì 22 febbraio e mercoledì 22 marzo presso la sala Tiepolo del centro congressi Kursaal. Le serate pongono in luce i molteplici aspetti legati alla gestione degli animali da compagnia e grazie al contributo di medici veterinari, educatori, avvocati ed assicuratori, offrono utili suggerimenti per godere della compagnia dei nostri piccoli amici con sicurezza e rispetto del vivere civile.

JESOLO – Mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.30, si svolgerà l’incontro dal titolo “Il cane in città”, dove saranno affrontati i temi della presenza del migliore amico dell’uomo in un ambiente densamente popolato. Per indagare la questione da diversi punti di vista interverranno Rodolfo Viola, direttore Servizi veterinari dell’Ulss 4 Veneto Orientale, le educatrici cinofile Giulia Caridi e Monica Dipietrantonio, il coordinatore delle guardie zoofile Leidaa Venezia, Alice Comito, il medico veterinario comportamentista Alessandro Buosi e gli avvocati Alessandro Menin e Maria Luisa Borgo.

Mercoledì 22 marzo, alle ore 20.30, si svolgerà l’incontro “Il benessere degli animali d’affezione” durante il quale si affronteranno soprattutto temi legati alle modalità per far vivere la miglior vita possibile a cani, gatti e animali esotici. Interverranno gli avvocati Alessandro Menin e Maria Luisa Borgo, l’assicuratore Alessandro Doro, il medico veterinario comportamentista Alessandro Buosi e il medico veterinario esperto di animali esotici Diego Cattarossi.

“Chi sceglie di avere al proprio fianco un animale presto si rende conto di aver aggiunto a tutti gli effetti un nuovo componente alla propria famiglia, perché l’affetto e la gioia che un animale riesce a trasmettere sono unici e profondi – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore all’ambiente, Martina Borin -. Prendersi cura del nostro nuovo amico richiede però impegno e responsabilità, che si traduce anche nell’apprendimento delle norme e delle buone pratiche che regolano la convivenza civile con gli altri, animali e umani”.

“Il progetto ha l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni utili e chiare ai proprietari di animali d’affezione e a coloro che amano gli animali – aggiunge Andrea Marin, responsabile per Venezia di LEIDAA -. Informazioni qualificate sul comportamento, sulla gestione e sull’educazione per giungere a una relazione matura e cosciente tra uomo e animale”.