Jesolo. Alberi tagliati in vari punti del litorale

A Jesolo si sta attuando una vera e propria strage di alberi. A denunciare il fatto è l’ambientalista Michele Boato.

Boato informa che il taglio dei grossi alberi si sta verificando nella ex colonia Stella Maris, ma non solo in quel punto, la strage di alberi, denuncia sempre Boato, avviene in varie zone del litorale per fare posto a cantieri.

Fonte: La Nuova Venezia del 12/04/2021

