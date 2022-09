Jesolo, al centro civico di Passarella a lezione con l’Associazione Montessori

L’amministrazione comunale ha sottoscritto un accordo con l’Associazione Montessori Veneto Orientale per la gestione delle attività presso il centro civico di Passarella. Nello specifico, l’intesa prevede che l’associazione dia continuità al percorso formativo di circa 40 bambini della scuola primaria, i quali avrebbero altrimenti rischiato di non trovare posto in altre strutture a causa dell’elevato numero di iscrizioni e richieste. La convenzione ha valore sino al 30 giugno 2023.

L’edificio è di proprietà del Comune di Jesolo e, prima dell’accordo, era in concessione all’associazione Passarella Insieme con la modalità del comodato d’uso. La nuova intesa, che ha visto una condivisione di progetti e intenti tra l’assessorato all’Istruzione e le associazioni, definisce proprio il passaggio di consegne tra le due realtà locali a beneficio dei giovani studenti ma anche di tutti gli altri ragazzi di Jesolo.

L’accordo siglato tra l’amministrazione e l’Associazione Montessori Veneto Orientale, infatti, non prevede solamente l’utilizzo del centro civico come sede di lezione ma anche l’organizzazione e la gestione di attività extracurriculari per tutti i giovani della città che desiderano partecipare. Gli spazi verdi della struttura, infine, continueranno ad essere aperti e fruibili per le intere giornate di sabato e domenica, mentre per gli altri giorni, come previsto nella convenzione in vigore e stipulata il 31 maggio 2022 con il Comune, al termine dell’orario scolastico. Gli orari di libera fruizione del parco, ad ogni modo, saranno comunicati attraverso un apposito cartello.