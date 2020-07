Jesolo Air Show non si farà: spettacolo rinviato al 2021

Non si terrà lo spettacolo aereo in programma il 13 settembre 2020. Le norme e le restrizioni esistenti impediscono infatti lo svolgimento della manifestazione. L’amministrazione ha comunque già confermato all’Aeronautica Militare l’intenzione di realizzare l’evento nel 2021.

Jesolo Air Show, la manifestazione aerea tra le più importanti d’Italia che si svolge sul litorale dal 1995 dà l’arrivederci al 2021. Il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle norme e restrizioni per il suo contenimento, come confermato anche dai colloqui intercorsi tra l’amministrazione e gli uffici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare hanno portato ad annullare l’appuntamento previsto il 13 settembre.

Lo spettacolo è diventato negli anni una presenza irrinunciabile nel calendario degli eventi e riconosciuto dal pubblico per la qualità che ha saputo proporre nel tempo. Proprio per queste ragioni l’amministrazione comunale ha comunicato all’Aeronautica l’intenzione di riproporre lo Jesolo Air Show nel 2021 confermando la volontà di ospitare all’interno dell’evento i reparti che hanno reso celebre la manifestazione.

“È un enorme dispiacere dover rinunciare ad uno degli eventi tradizionali e più importanti della stagione jesolana; una manifestazione che ogni anno è stata capace di attirare sul nostro litorale in un solo giorno oltre centinaia di migliaia di persone – commenta il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia -. In questi mesi abbiamo tenuto contatti con l’Aero Club d’Italia e con l’Aeronautica militari con i quali c’è un rapporto d’amicizia che dura da oltre vent’anni per verificare la possibilità di realizzare l’evento. Purtroppo le condizioni attuali non ci permettono di dare al pubblico lo show che hanno imparato ad apprezzare. A tutti gli appassionati dello Jesolo Air Show facciamo l’invito ad esserci nel 2021 quando la manifestazione tornerà a dare emozioni sul cielo di Jesolo”.

