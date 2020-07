JAZZ SPIRIT. Una mostra-progetto di Pino Ninfa

Sarà visitabile fino a domenica 19 luglio (tutte le sere dalle 18 alle 21, con ingresso gratuito) nelle sale di Spazio Arte Urbano di Mogliano la mostra fotografica JAZZ SPIRIT di Pino Ninfa, inaugurata lo scorso 11 luglio nell’ambito di SILE JAZZ.

Jazz Spirit, la mostra-progetto dell’Olympus Ambassador Pino Ninfa, fotografo già riconosciuto a livello internazionale per i suoi progetti sociali. Attivo soprattutto nei più rinomati contesti musicali e jazzistici, Ninfa è anche operatore culturale nell’ambito della fotografia musicale d’arte.

Da anni, con la sua Olympus, Ninfa immortala il mondo del jazz, i concerti e gli spettacoli; ritrae l’anima dei musicisti e lo spirito dei loro strumenti per fonderli in un’unica entità: la musica. «JAZZ SPIRIT è una linea immaginaria su cui sostare aprendo le ali della nostra fantasia – spiega Ninfa a proposito del progetto – per cercare di cogliere qualcosa che sta intorno a noi e restituirlo nella sua bellezza e nella sua profondità».

E a proposito del suo rapporto con la fotografia di scena, e in particolare con la musica jazz, continua «ogni cosa si muove in una sorta di danza a cui mi piace partecipare come spettatore e fotografo».

La mostra allestita allo Spazio Arte Urbano Brolo è composta da 20-25 fotografie in vari formati dal 70×100 al 40×60. Le foto 70×100 sono stampate su carta Hanemule e montate su Dbond le altre sono montate su cornici.

