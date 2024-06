Jacopo Dozio: “Rilanciamo i valori della Famiglia con eventi in tutta Italia”

Al Festival dell’Umano tutto intero di Roma, il Consigliere Regionale della Lombardia ha sottolineato l’importanza di eventi nazionali per promuovere i valori fondamentali delle famiglie, inclusa l’importanza delle scuole paritarie

ROMA – Jacopo Dozio, Consigliere Regionale della Lombardia, è stato uno dei partecipanti del primo festival dell’Umano tutto intero, organizzato da Domenico Menorello, Coordinatore del network associativo “Ditelo sui tetti”.

L’evento ha visto la partecipazione di molte figure di rilievo, tra cui i Ministri Tajani, Roccella, Valditara, Giorgetti, il vice ministro Bellucci, il Sen. Gasparri, insieme a vari parlamentari e autorità ecclesiastiche come il Card. Zuppi, Presidente della C.E.I., e il Segretario di Stato Vaticano, Card. Parolin.

Dozio, nel suo intervento ai nostri microfoni, ha sottolineato l’importanza di convegni come quello romano per riportare al centro del dibattito pubblico i valori che stanno alla base delle famiglie, tra cui il ruolo cruciale delle scuole paritarie. Ha inoltre espresso la necessità di replicare eventi di questo tipo in tutte le regioni d’Italia per rafforzare la consapevolezza e il sostegno verso questi valori fondamentali.

Guarda il video per ascoltare direttamente le parole del Consigliere Dozio.