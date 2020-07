Jacopo Bocchi e Roberto Dal Zilio rinnovano con Mogliano

Non si ferma il lavoro per la costruzione della rosa della prossima stagione, e Mogliano continua l’opera con altri due rinnovi fondamentali. Il primo vedrà rimanere ancora una volta in maglia biancoblù l’esperta seconda/terza linea Jacopo Bocchi. Per lui si tratta della decima stagione con i nostri colori, attualmente è il giocatore in attività con più stagioni all’attivo con Mogliano nella massima serie. Un vero attaccamento alla maglia di un club che lo ha accolto dalle giovanili della Benetton Treviso subito dopo l’esperienza con la Nazionale azzurra di Cavinato Under 20 nel Mondiale italiano del lontano 2011.

L’altro rinnovo riguarda Roberto Dal Zilio, arrivato l’anno scorso a Mogliano da Calvisano, e che nel corso della stagione conclusa anticipatamente ha dimostrato di poter dare un contributo fondamentale agli obiettivi della squadra.

Il commento del direttore sportivo Enrico Endrizzi: “Siamo veramente soddisfatti dei rinnovi che abbiamo stipulato con Jacopo e con Roberto, due giocatori per noi imprescindibili, con caratteristiche esemplari per quanto riguarda impegno e attitudine. Entrambi saranno chiamati ad una stagione di conferma. Bocchi arriva da un infortunio che lo ha tenuto fermo parecchio tempo, ma conosciamo bene le sue doti di ball-carrier, di placcatore preciso e di gran lavoratore nei punti d’incontro e nelle maul. E’ un giocatore che da al gruppo garanzie di affidabilità importantissime. Dal Zilio è con noi da un anno e fin da subito ha impressionato positivamente tutti noi. Si impegna tantissimo, appena acquisirà un po di confidenza in più diventerà un’arma importantissima per il nostro attacco. È veloce, preciso in difesa e ha ancora davanti a sé un bel percorso di crescita. Ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento nel Mogliano dei prossimi anni.”

Commenta la news

commenti