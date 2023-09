Iuav e Ca’ Foscari insieme per il futuro del vetro

Dopo la prima edizione nel 2022, anno internazionale del Vetro, la collaborazione tra gli atenei veneziani continua con la seconda edizione di VETRO FUTURO, promossa da Università Ca’ Foscari e Università Iuav di Venezia in collaborazione con la Fondazione Universitaria Iuav e con The Venice Glass Week.

VENEZIA – VETRO FUTURO è un hackathon, un’innovativa forma di laboratorio che si svolge in un tempo breve come full immersion, seguendo metodologie di lavoro (e di ricerca) che consentono di sfruttare al meglio lo scambio di idee tra chi studia e chi insegna, mescolando le competenze e creando un clima di intensa attività e di grande collaborazione.

Gli studenti e le studentesse di oggi saranno i professionisti di domani e sono chiamati a descrivere il loro potenziale contributo per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, delle società inclusive e dell’equilibrio economico della produzione e della lavorazione del vetro sulle isole e nel territorio di Venezia.

Il 12 e il 13 settembre studentesse e studenti saranno ospitati presso COMBO, l’ex-Convento dei Crociferi ristrutturato dalla Fondazione Iuav.

Chimica, tecnologia sostenibile, scienza ambientale, bio e nanomateriali, conservazione del patrimonio culturale, design e architettura: queste e non solo queste le discipline che Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav di Venezia coordinano e coinvolgono in due giorni di lavoro e uno di esperienza e visita a Le Stanze del Vetro. L’obiettivo degli atenei è costruire nuove interazioni con la comunità studentesca, per accompagnarla nel futuro attraverso attività di ricerca, progetto e imprenditoria legate al vetro.

In che modo sarà lavorato il vetro in un futuro prossimo? Prevarrà la continuità o la discontinuità con il presente? Che rapporto avrà il vetro del futuro con la storia del vetro? Quali novità trasformeranno l’industria e l’artigianato del vetro? In che modo avverranno trasformazioni e innovazioni?

Tre gruppi di lavoro descriveranno il futuro dei professionisti che lavorano il vetro e con il vetro e che faranno la storia del futuro delle isole e del territorio di Venezia.

Se il futuro descritto sarà una storia di successo, questo avverrà principalmente grazie a tre innovazioni:

> sostenibilità e impatto zero

> migliore comunicazione e valorizzazione del lavoro del vetro

> nuovi impieghi del vetro supportati dall’innovazione scientifica

Queste sono fra le questioni che saranno affrontate durante l’hackathon, coordinato da Anteferma Edizioni e Rehub Studio, la pluripremiata startup Iuav che ricicla il vetro sfruttando processi ad alto tasso tecnologico.

VETRO FUTURO è anche un evento aperto al pubblico e pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al valore della cultura della lavorazione del vetro. Gli esiti del laboratorio saranno illustrati al pubblico e valutati da una giuria di esperti alle ore 17 di mercoledì 13.

Il 14 settembre, nel pomeriggio, Ca’ Foscari ha inoltre organizzato un’esclusiva visita a Le Stanze del Vetro e al Centro Studi del Vetro: un premio per studenti e studentesse coinvolte nell’hackathon e un’occasione di ulteriore crescita e confronto condivisa con entusiasmo dal Cluster GLASS che, di recente costituito da Iuav, si propone come un’aggregazione di ricerca dedicata al vetro.

informazioni e programma

https://www.instagram.com/iuav_glass/

https://theveniceglassweek.com/eventi/vetro-futuro-2/