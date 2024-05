Italvolley vince ancora

Continua la corsa dell’Italvolley in Volleyball Nations League 2024. Battuta per 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) la Repubblica Dominicana.

MACAO (CINA) – Quinta vittoria consecutiva per l’Italvolley che travolge 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) la Repubblica Dominicana in Volleyball Nations League 2024. Il successo odierno dona all’Italia altri 6.68 preziosissimi punti nel world ranking per la qualificazione olimpica.



Domani le azzurre avranno un giorno di riposo, in attesa dell’impegnativa e affascinante sfida con le vice campionesse mondiali del Brasile. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma globale DAZN e in diretta streaming su VBTV sabato alle ore 6.30 italiane.



In evidenza Paola Egonu top-scorer del match con 20 punti, seguita da Myriam Silla autrice di 9 punti, nel terzo set molto positivo l’ingresso di Degradi (6 punti). A muro non c’è stata partita, 7 quelli azzurri contro gli 0 avversari, mentre gli errori totali sono stati 27 per l’Italia e 29 per le caraibiche.

La partita

Confermata la formazione anti Francia con Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e C. Bosetti, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.



Nel primo set l’Italia si porta subito avanti grazie a due aces consecutivi di Egonu (6-4), poi una serie di errori azzurri permettono alle avversarie di superarle (8-10). Le schiacciate di Sylla ridanno ritmo all’Italia (10-10) che piazza un parziale di ben dodici a zero (20-10) e di fatto piega ogni resistenza avversaria (25-12).



Al rientro in campo le azzurre allungano subito (8-4), mentre la Repubblica Dominicana va in difficoltà (14-10). Entrano Cambi e Antropova e la formazione caraibica si dimostra più battagliera, accorciando le distanze (16-14). Due muri della coppia Egonu–Danesi ridanno alle azzurre un buon margine (19-14), prima del doppio aces a firma di Ariana Rodriguez che tiene vive le speranze delle dominicane (21-18). Nel finale di set Egonu dà il via alla fuga decisiva delle azzurre, che chiudono sul 25-19.



Nel terzo set l’Italia si è presentata in campo con Degradi per Bosetti e Fahr per Lubian. I primi scambi registrano un sostanziale equilibrio (8-8), prima dell’allungo sul 17-13. Le avversarie tentano di reagire, ma le azzurre mantengono saldamente il pallino del gioco (20-16). Il margine rimane più o meno invariato fino alla fine e le ragazze di Velasco centrano la quinta vittoria di fila sul 25-21.

Sarah Fahr: “Siamo felici, sono altri punti importanti che ci servono per il World Ranking e quindi per la qualificazione olimpica. Sono contenta di come sta andando la squadra, queste erano delle partite in cui le altre squadre avevano tanto da vincere e noi tanto da perdere, ma siamo state brave a non concedere set e ottenere il massimo numero di punti possibili. Sapevamo che le prime due sfide a Macao erano quelle da non sbagliare e questo magari ti mette un po’ più di pressione, però le abbiamo affrontate nel modo giusto.



Sabato e domenica contro Brasile e Cina ci aspettano delle sfide molto impegnative, le brasiliane stanno mostrando una pallavolo di alto livello e anche la Cina è un’ottima squadra. Noi dovremo fare un ulteriore step e vedere a che punto del nostro percorso di crescita ci troviamo.



Tornare in nazionale dopo quasi 3 anni è stato davvero bello, sono contenta di essere qui con le mie compagne. Sto cercando di godermi al massimo questa nuova esperienza e pian piano migliorare l’intesa di gioco”.

Alessia Orro: “Oggi è andato tutto bene, siamo soddisfatte per questa vittoria 3-0. Abbiamo conquistato altri punti preziosi per la qualificazione olimpica, adesso arriveranno le partite più difficili contro Brasile e Cina. Io credo che ogni giorno che passa stiamo mettendo un tassello in più, domani avremo un giorno di riposo a disposizione per studiare le nostre avversarie ed allenarci, cercando di migliorare ulteriormente la nostra intesa.



Sappiamo molto bene che le prossime avversarie sono molto forti, dovremo metter in campo il massimo impegno, scendendo in campo con tanto carattere e determinazione.



Alla fine ci stiamo allenando insieme da poco più di una settimana e come è normale dobbiamo aggiunge solo un po’ d’olio ai meccanismi di gioco e tutta la squadra migliorerà”



Il tabellino

Italia – Rep. Dominicana 3-0 (25-12, 25-19, 25-21)



ITALIA: Orro 1, Danesi 5, C. Bosetti 2, Egonu 20, Lubian 2, Sylla 9, De Gennaro (L). Fersino, Cambi 1, Antropova 4, Fahr 1, Degradi 6. N.e: Nervini, Bonifacio L. All. Velasco

REP. DOMINICANA: Gonzalez 6, Pena Isabel 2, J. Martinez 4, Marte, Peralta 7, Arias Perez, Martinez (L). Eve 3, A. Rodriguez 2, Tapia 3. N.e: Y. Rodriguez, G. Gonzalez, Guillen. All. Kwiek



Arbitri: Michlic (Pol) e Ozbar (Tur).

Durata Set: 18′, 21′, 20′.

Italia: 6 a, 11 bs, 7 mv, 27 et.

Rep. Dominicana: 3 a, 10 bs, 0 mv, 29 et.

Il calendario della seconda settimana della VNL femminile

Pool 3 (Macao, Cina) 28 maggio-2 giugno

martedì 28 maggio: ore 10.00 Thailandia – Repubblica Dominicana 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 26-24); ore 13.30 Brasile – Giappone 3-2 (24-26, 26-24, 19-25, 25-20, 15-11).

mercoledì 29 maggio: ore 10.00 Italia – Francia 3-0 (25-15, 25-14, 25-14); ore 13.30 Olanda – Cina 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 21-25).

giovedì 30 maggio: ore 06.30 Repubblica Dominicana – Italia 0-3 (12-25, 19-25, 21-25); ore 10.00 Francia – Giappone 0-3 (14-25, 18-25, 15-25); ore 13.30 Brasile – Olanda.

venerdì 31 maggio: ore 06.30 Francia – Thailandia; ore 10.00 Olanda – Repubblica Dominicana; ore 13.30 Giappone – Cina

sabato 1° giugno: ore 06.30 Brasile – Italia; ore 10.00 Repubblica Dominicana – Giappone; ore 13.30 Thailandia – Cina.

domenica 2 giugno: ore 06.30 Francia – Olanda; ore 10.00 Brasile – Thailandia; ore 13.30 Italia – Cina.