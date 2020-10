“Italiano ABCivile”, un corso di italiano a cura degli operatori volontari di Servizio Civile

Gli operatori volontari di Servizio Civile del Comune di Venezia, in collaborazione con l’Associazione Altrementi, organizzano e gestiscono il corso gratuito di lingua italiana per stranieri “Italiano ABCivile”, per promuovere la conoscenza della lingua italiana e i valori del Servizio Civile. Le lezioni sono rivolte ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni con difficoltà con la lingua italiana e si svolgerà in via Andrea Costa 38/a, nell’aula al terzo piano, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19.

Ci si può iscrivere fino al 27 ottobre 2020 inviando una mail a [email protected] indicando nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico. Per informazioni si può contattare il Servizio Civile scrivendo a [email protected] o telefonando ai numeri 345 5890249 / 041 274 9018.