Italia zona rossa o arancione dal 24 dicembre al 1° gennaio. È questa l’ipotesi all’esame del Governo per evitare il pericolo di una terza ondata del virus.

Allo studio è anche la chiusura di negozi bar e ristoranti nel periodo sopra citato.

Il Governo starebbe pensando inoltre alla possibilità di permettere gli spostamenti tra piccoli comuni purché limitrofi e con una percorrenza massima di 30 chilometri, oltre all’ipotesi di anticipare alle 20 il divieto di circolare, anziché alle 22 come ora, sempre nel periodo natalizio.

Per ora si tratta solo di possibili ipotesi oggetto di studio, ma sembra che l’orientamento sia questo.

Tutto verrà comunque precisato nel prossimo DPCM.

Fonte: Money.it

