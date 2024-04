Italia Viva a sostegno di Davide Bortolato correrà al fianco di Copparoni

Italia Viva evidenzia l’impegno per il lavoro svolto dall’amministrazione in carica e il rispetto delle scadenze del PNRR

MOGLIANO VENETO. Italia Viva corre a Mogliano Veneto a fianco dell’attuale vicesindaco, Giorgio Copparoni, esponente di Piazza Civica, a sostegno della ricandidatura di Davide Bortolato per il lavoro svolto dall’amministrazione in carica, gravato dalle problematiche derivanti dalla pandemia, e l’impegno a rispettare i programmi e le scadenze imposte dal PNRR per conseguirne le importanti opportunità.

Il contributo che Italia Viva vuole apportare riguarderà vari settori, tra essi economia e servizi, promuovendo la sicurezza, il rispetto dell’ambiente e l’inclusione sociale, lavorativa e sportiva.

Tale contributo sarà apportato da un proprio rappresentane nella lista di Piazza Civica, Edoardo Bison, espressione della politica locale, e dall’appoggio esterno di iscritti molto impegnati nei settori dei quali Italia Viva si farà paladina assieme a tutta l’amministrazione comunale.

