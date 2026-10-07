Italia subito d’oro

Nella prima giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 la squadra azzurra di fioretto vince l’oro nella Mixed Team

CARDIFF – Inizio perfetto per l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di scherma in carrozzina Cardiff 2026. Prima giornata di gare e subito una medaglia d’oro. A conquistarla la squadra azzurra di fioretto nella competizione Mixed Team. Un gruppo rinnovato dopo il ritiro della moglianese Bebe Vio Grandis.

A salire sul primo gradino del podio Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero e Andreea Mogos bravi a battere in finale l’Ungheria per 20-16 e aggiudicarsi questa nuova gara che sarà presente anche alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Una staffetta mista composta da due uomini e due donne appartenenti alle categorie A e B.

L’Italia, direttamente in semifinale essendo la testa di serie numero 1 del tabellone, domina fin dalla prima stoccata la Francia, battendola per 20-2. La finale è contro la forte Ungheria, ma è una squadra azzurra perfetta quella che vediamo in pedana.

La veterana pluri medagliata Andreea Mogos si porta subito in vantaggio, Sofia Garnero ed Emanuele Lambertini mantengono la distanza. Infine Michele Massa chiude il discorso con il 20-16 finale, conquistando così la prima medaglia d’oro della storia di questa nuova competizione.

Quarta invece la Nazionale della spada schierata con Emanuele Lambertini, Amelio Castro, Sofia Garnero e Julia Markowska. Oggi cominceranno invece le gare individuali con il fioretto femminile e spada maschile. In pedana nella categoria B Andreea Mogos e nella A Sofia Garnero e Loredana Trigilia. Nella spada invece gareggeranno Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania nella categoria A, nella B tireranno Amelio Castro, Andrea Jacquier, Michele Massa e Davide Costi mentre nella categoria C sarà impegnato Leonardo Rigo.



Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Abilitysport. Sulle piattaforme della Federazione Italiana Scherma (QUI la Playlist su Youtube della FIS) è possibile seguire tutte le notizie, le foto e le immagini dell’avventura continentale degli azzurri a Cardiff 2026.

Le dichiarazioni

Queste le parole della squadra:“Vincere in squadra è sempre speciale e farlo con questa formazione mista, uomini e donne insieme, dà ancora più emozioni”

I complimenti del CT Paroli: “Personalmente, e con l’intero staff, dico bravi a questi ragazzi e ragazze per come hanno lottato, aiutandosi e non sbagliando praticamente nulla”.

Europei Paralimpici 2026 Mixed Team fioretto – Cardiff, 6 ottobre

QUI i risultati

Classifica: 1. ITALIA (Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero, Andreea Mogos), 2. Ungheria, 3. Gran Bretagna, 4. Francia

Europei Paralimpici 2026 Mixed Team spada – Cardiff, 6 ottobre

QUI i risultati

Classifica: 1. Ucraina, 2. Polonia, 3. Gran Bretagna, 4. ITALIA (Emanuele Lambertini, Amelio Castro, Sofia Garnero, Julia Markowska)

Il calendario

6 ottobre

Spada Mixed Team (4. Team Italia – Lambertini, Castro, Garnero, Markowska)

Fioretto Mixed Team (1. Team Italia – Lambertini, Massa, Garnero, Mogos)

7 ottobre

Fioretto femminile categoria B individuale – ore 8.30 (Mogos)

Spada maschile categoria A individuale – ore 8.30 (Giordan, Lambertini, Platania)

Fioretto femminile categoria A individuale – ore 13.30 (Garnero, Trigilia)

Spada maschile categoria B individuale – ore 13.30 (Castro, Jacquier, Massa, Costi)

Spada maschile categoria C individuale – ore 13.30 (Rigo)

9 ottobre

Spada femminile categoria B individuale – ore 8.30 (Brunati, Markowska)

Sciabola maschile categoria A individuale – ore 8.30 (Giordan, Galvagno)

Spada femminile categoria A individuale – ore 13.30 (Garnero)

Sciabola maschile categoria B individuale – ore 13.30 (Castro, Jacquier, Paolucci, Costi)

10 ottobre

Fioretto maschile categoria A individuale – ore 8.30 (Galvagno, Lambertini, Platania)

Sciabola femminile categoria B individuale – ore 8.30 (Brunati, Markowska, Mogos)

Fioretto maschile categoria B individuale – ore 13.30 (Massa, Paolucci)

Fioretto maschile categoria C individuale – ore 13.30 (Rigo)

Sciabola femminile categoria A individuale – ore 13.30 (Trigilia)

11 ottobre

Sciabola femminile a squadre – ore 8.30 (Team Italia)

Sciabola maschile a squadre – ore 13.30 (Team Italia)

Photo Credits: Coni.it

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