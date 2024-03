Italia maglia nera per violenza di genere e femminicidi

L’Università Niccolò Cusano (Unicusano) ha lanciato il primo master in Italia dedicato al “Trattamento degli autori di reati sessuali, maltrattamenti e vittime di abusi”

ITALIA- Recenti dati allarmanti hanno evidenziato un aumento preoccupante della violenza di genere in Italia, con 120 casi di femminicidio registrati in un solo anno, di cui 52 perpetrati da partner o ex partner. Questo si traduce in una donna uccisa ogni tre giorni nel nostro paese. Ma le cifre non si fermano qui: ben sette milioni di donne in Italia hanno subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita. Questi numeri, emersi da uno studio condotto dall’Unicusano, posizionano l’Italia tra gli ultimi posti in Europa per le politiche di contrasto al fenomeno della violenza di genere.

L’escalation di violenza non riguarda solo l’Italia, ma anche Paesi come Germania, Slovenia e Grecia. Al contrario, Cipro e Malta hanno ottenuto risultati incoraggianti grazie all’adozione di misure legali specifiche che riconoscono il femminicidio come reato autonomo. Altri paesi come Spagna, Irlanda e Lituania hanno migliorato le proprie politiche di contrasto alla violenza di genere, rinforzando i piani nazionali preesistenti.

Il primo master in Italia

In questo contesto allarmante, l’Università Niccolò Cusano (Unicusano) ha lanciato il primo master in Italia dedicato al “Trattamento degli autori di reati sessuali, maltrattamenti e vittime di abusi”. Attraverso questo corso, l’ateneo digitale si propone di contribuire alla prevenzione del fenomeno e migliorare la preparazione delle diverse figure professionali coinvolte nella gestione degli autori di reati sessuali.

Il master, ideato e coordinato dalla psicologa e criminologa Francesca Mamo, esperta con lunga esperienza nelle carceri di Velletri e Rebibbia, si focalizza sull’importanza della conoscenza del fenomeno della violenza di genere, sia attiva che passiva. Mamo sottolinea che la mancanza di conoscenza riguarda non solo gli autori dei reati a sfondo sessuale, ma anche la vittimologia di questi autori, con particolare attenzione a soggetti fragili come donne e minori.

Il master è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, medici e criminologi, e si propone di formare gli operatori non solo nel trattamento degli autori di reati sessuali, ma anche nell’assistenza alle vittime. Vengono fornite inoltre indicazioni sui servizi territoriali di supporto per le donne vittime di abusi.

Gli obbiettivi del master

Uno degli obiettivi del corso è sensibilizzare sulle tematiche legate all’abuso sessuale e ai maltrattamenti infantili. I partecipanti impareranno a riconoscere i segnali di abuso sui bambini, i traumi che ne conseguono e le implicazioni nel caso in cui l’adulto non riconosca la violenza subita dal bambino.

Un modulo specifico del master affronta l’incidente probatorio e la perizia nei casi di abuso sessuale su minore, ponendo l’attenzione sulla valutazione della testimonianza dei bambini e sull’importanza di condurre interrogatori appropriati per garantire l’affidabilità delle prove.

Francesca Mamo sottolinea l’importanza della prevenzione, indicando la scuola come un luogo cruciale per introdurre progetti educativi sul rispetto, sulla parità di genere e sul contrasto al bullismo. Secondo Mamo, investire nella formazione e nella sensibilizzazione fin dalla giovane età è fondamentale per contrastare efficacemente la violenza di genere e proteggere i soggetti più vulnerabili della società.