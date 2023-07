Italia da record: 100 medaglie ai Giochi Europei

Cento podi, undici pass olimpici e il trionfo nel medagliere. L’Italia Team saluta Cracovia e la terza edizione dei Giochi Europei con numeri da record. Il conto finale delle medaglie azzurre è eloquente: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio dei podi conquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e Francia (62).

L’Italia team si è presentata in Polonia da 164 donne e 165 uomini. Negli undici giorni di gara, con oltre 7.000 atleti impegnati in 28 discipline diverse, la squadra azzurra ha dato il meglio di sé.

12 medaglie – sette ori, cinque argenti e 2 bronzi – arrivano dall’atletica leggera, che ha vinto per la prima volta nella storia l’Europeo a squadre.

Eccezionale risultato anche per il tiro a volo – sette ori, un argento e un bronzo e per la kickboxing – 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Nel pentathlon moderno gli azzurri hanno vinto con Giorgio Malan e Alice Sotero.

A Cracovia l’Italia Team di scherma è salita sul podio in ogni arma portando a casa due ori, due argenti e due bronzi.

“Semplicemente fantastici! L’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023”, ha dichiarato il presidente del CONI Giovanni Malagò. “Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie. Stasera si chiude un’edizione storica, da record, in cui lo sport italiano ha dimostrato ancora una volta la propria forza, in tutte le discipline”.

“Il mio ringraziamento – ha aggiunto – va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli official che hanno consentito di scrivere questa pagina bella, unica e indelebile. Alle 100 medaglie vinte, di cui 35 d’oro, 26 d’argento e 39 di bronzo, si sommano 11 carte olimpiche conquistate per i Giochi del 2024. La strada verso Parigi è tracciata e l’Italia si avvicina a questo traguardo con la consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori”.

L’Italia ha salutato l’edizione dei record dei Giochi Europei di Cracovia con Abbes Aziz Mouhiidine portabandiera nella cerimonia di chiusura all’Henryk Reyman Municipal Stadium.

Appuntamento a Parigi 2024.

I PASS OLIMPICI E LE CARTE NAZIONE

In Polonia l’Italia Team si è assicurata due pass individuali nel pentathlon con Alice Sotero e Giorgio Malan, quattro pass individuali nel pugilato – Giordana Sorrentino e Irma Testa tra le donne, Salvatore Cavallaro e Mouhiidine tra gli uomini, che riportano la boxe maschile ai Giochi Olimpici dopo l’assenza di Tokyo 2020 – e cinque carte nazione grazie a Chiara Pellacani nei tuffi, Chiara Rebagliati nel tiro con l’arco, Mauro De Filippis e Jessica Rossi nel trap, Martina Bartolomei nello skeet.

Alla fine di questi Giochi Europei il numero totale dei pass azzurri per Parigi 2024 sale a quota 17, ma è solo l’inizio.

IL MEDAGLIERE

ORO Giorgio Minisini / Lucrezia Ruggiero (Nuoto artistico – Duo Mixed Technical)



/ (Nuoto artistico – Duo Mixed Technical) BRONZO Dennis Sollazzo/Sofia Ceccarello (Tiro a segno – carabina 10 m mixed team)



(Tiro a segno – carabina 10 m mixed team) BRONZO Paolo Monna (Tiro a segno – pistola 10 m)



(Tiro a segno – pistola 10 m) ORO Gabriele Casadei/Carlo Tacchini (Canoa velocità – C2 500m)



(Canoa velocità – C2 500m) BRONZO Mattia Busato (Karate – Kata)



(Karate – Kata) BRONZO Angelo Crescenzo (Karate – Kumite, -60 kg)



(Karate – Kumite, -60 kg) ARGENTO Sarah Jodoin Di Maria / Lorenzo Marsaglia / Chiara Pellacani / Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi – Mixed Team)



/ / / (Tuffi – Mixed Team) ARGENTO Erminia Perfetto (Karate – Kumite, -50 kg)



(Karate – Kumite, -50 kg) BRONZO Beatrice Colli (Arrampicata – Speed)

(Arrampicata – Speed) ORO Sara Costantino/Paolo Monna (Tiro a segno – pistola 10 m mixed team)

ORO Danilo Dennis Sollazzo (Tiro a segno – carabina 10 m)



(Tiro a segno – carabina 10 m) ORO Chiara Pellacani/Matteo Santoro (Tuffi – Trampolino 3m sincro misto)

ORO Sara Fantini (Atletica – Martello)



(Atletica – Martello) ARGENTO Nadia Battocletti (Atletica – 5000 m)



(Atletica – 5000 m) ORO Tobia Bocchi (Atletica – Triplo)

ARGENTO Daisy Osakue (Atletica – Disco)



(Atletica – Disco) ORO Samuele Ceccarelli (Atletica – 100m)

BRONZO Michele Martina (Karate – Kumite, -84 kg)



(Karate – Kumite, -84 kg) BRONZO Alessandra Mangiacapra (Karate – Kumite, -61 kg)

ARGENTO Daniele De Vivo (Karate – Kumite, -75 kg)



(Karate – Kumite, -75 kg) ARGENTO Clio Ferracuti (Karate – Kumite, +68 kg)



(Karate – Kumite, +68 kg) ARGENTO Italia (Nuoto artistico – Team Technical)

ARGENTO Sofia Zampetti (Taekwondo, -46 kg)



(Taekwondo, -46 kg) BRONZO Andrea Conti (Taekwondo, -54 kg)



(Taekwondo, -54 kg) BRONZO Sarah Jodoin Di Maria (Tuffi – Piattaforma 10m)



(Tuffi – Piattaforma 10m) BRONZO Italia (Nuoto artistico – Team Acrobatic Routine)



(Nuoto artistico – Team Acrobatic Routine) BRONZO Federico Nilo Maldini / Paolo Monna / Massimo Spinella (Tiro a segno – Pistola 10 m a squadre)



/ / (Tiro a segno – Pistola 10 m a squadre) BRONZO Sara Costantino / Chiara Giancamilli / Maria Varricchio (Tiro a segno – Pistola 10 m a squadre)



/ / (Tiro a segno – Pistola 10 m a squadre) BRONZO Sarah Jodoin Di Maria/Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi – Piattaforma 10m sincro misto)



(Tuffi – Piattaforma 10m sincro misto) BRONZO Lucilla Boari/Tatiana Andreoli/Chiara Rebagliati (Arco – Squadra)



(Arco – Squadra) ORO Mauro Nespoli/Federico Musolesi/Alessandro Paoli (Arco – Squadra)



(Arco – Squadra) ARGENTO Mattia Furlani (Atletica – Lungo)



(Atletica – Lungo) ARGENTO Ayomide Folorunso (Atletica – 400 ostacoli)



(Atletica – 400 ostacoli) ORO Alessandro Sibilio (Atletica – 400 ostacoli)



(Atletica – 400 ostacoli) BRONZO Ottavia Cestonaro (Atletica – Triplo)



(Atletica – Triplo) ARGENTO Italia (Atletica – 4×100 U)



(Atletica – 4×100 U) ORO Dennis Baretta (Taekwondo, -63 kg)



(Taekwondo, -63 kg) ARGENTO Giorgio Minisini / Lucrezia Ruggiero (Nuoto artistico – Mixed Duet Free)



/ (Nuoto artistico – Mixed Duet Free) ARGENTO Giorgio Tomatis (Arrampicata – Lead)



(Arrampicata – Lead) ARGENTO Italia (Nuoto artistico – Team Free)



(Nuoto artistico – Team Free) BRONZO Marco Bruno/Elisa Roner (Arco – Mixed Team Compound)



(Arco – Mixed Team Compound) BRONZO Luca Braidot (Ciclismo – MTB cross country)



(Ciclismo – MTB cross country) ARGENTO Riccardo Giovannini / Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi – Sincronizzato 10m)



/ (Tuffi – Sincronizzato 10m) BRONZO Chiara Pappacena/Giulia Sussarello (Padel – Doppio)



(Padel – Doppio) ORO Martina Bartolomei (Tiro a volo – Skeet)



(Tiro a volo – Skeet) ORO Gianmarco Tamberi (Atletica – Salto in alto)



(Atletica – Salto in alto) ORO Zane Weir (Atletica – Getto del peso)



(Atletica – Getto del peso) BRONZO Yemaneberhan Crippa (Atletica – 5.000 metri)



(Atletica – 5.000 metri) BRONZO Larissa Iapichino (Atletica – Salto in lungo)



(Atletica – Salto in lungo) ORO Italia (Atletica – Prima Divisione)

BRONZO Natalia D’Angelo (Taekwondo, -67 kg)



(Taekwondo, -67 kg) ORO Chiara Pellacani (Tuffi – Trampolino 3m)



(Tuffi – Trampolino 3m) ARGENTO Marco Cassetta/Giulia Sussarello (Padel – Misto)



(Padel – Misto) ORO Carolina Orsi/Giorgia Marchetti (Padel – Doppio D)



(Padel – Doppio D) ARGENTO Giulia Medici (Arrampicata – Boulder)



(Arrampicata – Boulder) BRONZO Elena Bertocchi / Chiara Pellacani (Tuffi – Sincronizzato 3m)



/ (Tuffi – Sincronizzato 3m) ORO Gabriele Rossetti/Simona Scocchetti (Tiro a volo – Mixed Team Skeet)



(Tiro a volo – Mixed Team Skeet) BRONZO Lorenzo Marsaglia (Tuffi – Trampolino 1m)



(Tuffi – Trampolino 1m) ORO Martina Bartolomei / Simona Scocchetti / Chiara Di Marziantonio (Tiro a volo – Skeet a squadre)



/ / (Tiro a volo – Skeet a squadre) ARGENTO Tammaro Cassandro / Gabriele Rossetti/ Elia Sdruccioli (Tiro a volo – Skeet a squadre)



/ (Tiro a volo – Skeet a squadre) BRONZO Eloisa Passaro (Scherma – Sciabola)



(Scherma – Sciabola) ARGENTO Enrico Pellegrino Pellegrino (Muaythai, -91 kg)



(Muaythai, -91 kg) BRONZO Riccardo Giovannini (Tuffi – Piattaforma 10m)



(Tuffi – Piattaforma 10m) BRONZO Chiara Rebagliati (Arco – Individuale)



(Arco – Individuale) ORO Elisa Roner (Arco – Individuale Compound)



(Arco – Individuale Compound) ORO Martina Batini / Martina Favaretto / Francesca Palumbo / Alice Volpi (Scherma – Fioretto a squadre)



/ / / (Scherma – Fioretto a squadre) ARGENTO Luca Curatoli / Michele Gallo / Luigi Samele/Matteo Neri (Scherma – Sciabola a squadre)



/ / (Scherma – Sciabola a squadre) ARGENTO Lorenzo Marsaglia / Giovanni Tocci (Tuffi – Trampolino sincro)



/ (Tuffi – Trampolino sincro) ARGENTO Marco Bruno (Arco – Individuale Compound)



(Arco – Individuale Compound) BRONZO Rossella Fiamingo / Federica Isola / Mara Navarria / Alberta Santuccio (Scherma – Spada a squadre)



/ / / (Scherma – Spada a squadre) ORO Tommaso Marini / Daniele Garozzo / Filippo Macchi / Alessio Foconi (Scherma – Fioretto a squadre)



/ / / (Scherma – Fioretto a squadre) ORO Jessica Rossi (Tiro a volo – Trap)

BRONZO Federico Emilio Serra (Pugilato – 51 kg)



(Pugilato – 51 kg) BRONZO Salvatore Cavallaro (Pugilato – 80 kg)



(Pugilato – 80 kg) BRONZO Gabriele Cimini/Davide Di Veroli/Federico Vismara/Andrea Santarelli (Scherma – Spada a squadre)



(Scherma – Spada a squadre) ORO Mauro De Filippis (Tiro a volo – Trap)



(Tiro a volo – Trap) BRONZO Giordana Sorrentino (Pugilato – 50 kg)



(Pugilato – 50 kg) BRONZO Irma Testa (Pugilato – 57 kg)



(Pugilato – 57 kg) ARGENTO Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro (Scherma – Sciabola a squadre)



(Scherma – Sciabola a squadre) BRONZO Riccardo Mazzetti / Andrea Morassut / Massimo Spinella (Tiro a segno – Pistola 25m semiautomatica a squadre)



/ / (Tiro a segno – Pistola 25m semiautomatica a squadre) ORO Alice Sotero (Pentathlon moderno)



(Pentathlon moderno) ORO Giovanni Pellielo / Jessica Rossi (Trap – Mixed Team)



/ (Trap – Mixed Team) BRONZO Mauro De Filippis / Giulia Grassia (Trap – Mixed Team)



/ (Trap – Mixed Team) BRONZO Edoardo Bagarello (Kickboxing – Point fighting -74 kg)



(Kickboxing – Point fighting -74 kg) BRONZO Riccardo Albanese (Kickboxing – Point Fighting -84 kg)



(Kickboxing – Point Fighting -84 kg) ORO Giorgio Malan (Pentathlon moderno)



(Pentathlon moderno) BRONZO Italia (Pentathlon – Squadra maschile)



(Pentathlon – Squadra maschile) BRONZO Italia (Judo – Mixed Team)



(Judo – Mixed Team) ORO Aziz Abbes Mouhiidine (Pugilato – 92 kg)



(Pugilato – 92 kg) ARGENTO Italia (Beach soccer maschile)



(Beach soccer maschile) ORO Ivan Penzo (Kickboxing – Light Contact -63 kg)



(Kickboxing – Light Contact -63 kg) ARGENTO Damiano Tramontana (Kickboxing – Full Contact -63,5 kg)



(Kickboxing – Full Contact -63,5 kg) ORO Federica Trovalusci (Kickboxing – Point Fighting -50 kg)



(Kickboxing – Point Fighting -50 kg) ARGENTO Nicole Perona (Kickboxing – Full Contact -52 kg)



(Kickboxing – Full Contact -52 kg) ORO Francesca Ceci (Kickboxing – Point Fighting -60 kg)



(Kickboxing – Point Fighting -60 kg) ORO Luna Mendy (Kickboxing – Light Contact -60 kg)



(Kickboxing – Light Contact -60 kg) ORO Jessica Rossi/Giulia Grassia/Silvana Stanco (Tiro a volo – Trap a squadre)



(Tiro a volo – Trap a squadre) BRONZO Stefanie Horn (Kayak – Extreme Slalom)



(Kayak – Extreme Slalom) ORO Gabriele Lanzilao (Kickboxing – Point Fighting -63 kg)



(Kickboxing – Point Fighting -63 kg) ORO Domenica Angelino (Kickboxing – Full Contact -70 kg)

credits foto di copertina Pagliaricci CONI