Italbasket con sindrome di down per la prima volta con lo sponsor

Campioni d’Europa 2017. Campioni del Mondo 2018. Campioni del Mondo 2019. Campioni d’Europa 2021. Campioni del Mondo 2022. La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down ha vinto ogni competizione internazionale negli ultimi cinque anni.

Alex Cesca, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Davide Paulis, Lorenzo Puliga, Andrea Rebichini, Fabio Tomao, Chiara Vingione sono gli atleti che a ottobre 2022 hanno conquistato il gradino più alto del podio mondiale.

Ma oggi c’è da celebrare una grande novità: per la prima volta gli atleti scenderanno sui parquet nazionali e internazionali con lo sponsor nella maglia di gara.

“Una data importante quella di oggi, 21 marzo, segnata non solo da una ricorrenza particolarmente cara alla FISDIR, (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali): il marchio Tigotà sosterrà e sarà presente sulle maglie della Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down FISDIR in tutti gli appuntamenti nazionali e internazionali”.

Una collaborazione, quella tra FISDIR e Tigotà, fondata su valori e obiettivi condivisi, visione comune e sostegno allo sport che hanno trovato la loro massima espressione negli atleti azzurri guidati dal coach Giuliano Bufacchi tre volte Campioni del mondo e con un palmares ricco tanto di titoli, quanto di obiettivi raggiunti.

La novità sostanziale è che per la prima volta nella loro storia sportiva, gli atleti e le atlete della nazionale Azzurra avranno uno sponsor sulla propria maglia che rappresenta non soltanto quei valori e quei progetti condivisi, ma anche un sostegno ed un supporto concreti alle loro grandi capacità sportive, al loro impegno e al costante lavoro dei loro tecnici e delle loro famiglie.

“L’obiettivo di Fisdir – racconta Bufacchi – è quello di poter dare a ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo relazionali l’opportunità di fare sport a livello promozionale e agonistico. In particolare, con il basket abbiamo raggiunto risultati altissimi. La soddisfazione maggiore è quella di aver dato agli atleti la possibilità di andare in giro per l’Europa, vincere titoli e farli crescere nella normalizzazione dello sport. Avere uno sponsor di maglia – conclude e sottolinea Bufacchi – può sembrare banale, ma non lo è nella maniera più assoluta, significa normalizzarci e quindi portarci sullo stesso identico livello delle società dei normodotati”.

“È motivo di grande orgoglio per tutti noi sostenere l’attività di atleti, allenatori e di tutto il movimento Fisdir – afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – questa nostra scelta nasce dal desiderio di promuovere lo sport inclusivo, sensibilizzando e abbattendo gli stereotipi che impediscono, non solo alle persone con Sindrome di Down ma a tutti gli individui, di conoscere e sviluppare il proprio potenziale. Siamo felici di poter essere accanto alle ragazze e ai ragazzi in tutti gli eventi e tornei previsti durante l’anno. A loro inviamo il nostro più tenace in bocca al lupo, sicuri che sapranno giocarsela alla grande!”.

Giornata Mondiale per la sindrome di Down: “Con noi, non per noi”

Un approccio alla disabilità basato sui diritti umani. Questo il messaggio di With Us Not For Us.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità chiede a tutti di avere la libertà di fare le proprie scelte. Ma le persone con sindrome di Down spesso hanno un supporto scarso o basato più sul controllo. Spesso i loro sostenitori fanno cose per loro, non con loro.

DSi – Down Syndrome International – s’impegna a superare il modello obsoleto di carità della disabilità, in cui le persone con disabilità erano trattate come oggetti di beneficenza, meritevoli di pietà e affidandosi agli altri per il supporto.

Un approccio basato sui diritti umani vede le persone con disabilità come aventi il ​​diritto di essere trattate in modo equo e avere le stesse opportunità di tutti gli altri, lavorando con gli altri per migliorare le loro vite.

credits foto Fisdir