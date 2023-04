Istrana “città del formaggio”

È il primo Comune trevigiano a fregiarsi del titolo, dopo Asiago e Borgo Valbelluna.

ISTRANA – Il Sindaco di Istrana ha ricevuto oggi, alla presenza del delegato Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) di Treviso, Belluno e il Friuli Venezia Giulia, Desideria Scilla, il riconoscimento di città del formaggio che l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi conferisce ai Comuni che si sono culturalmente ed economicamente distinti come sede di produzioni casearie identitarie.

Istrana, comune della provincia di Treviso il cui territorio rientra nel parco del fiume Sile, solcato dalla via Postumia che, al tempo dei romani, collegava Genova ad Aquileia, è stata proposta per ottenere l’ambito riconoscimento ONAF per l’anno 2023.

Il riconoscimento è il coronamento di un lungo percorso di eventi che trovano nei formaggi i protagonisti: Istrana è sede da 45 anni della Festa dell’agricoltura e di una importante mostra zootecnica, volte a dare visibilità e valorizzazione alle attività e ai prodotti dell’agricoltura locale.

Percorso sostenuto dalla dedizione e perseveranza degli organizzatori, coordinati dall’assessorato all’agricoltura del Comune di Istrana, che da oltre 15 anni sostengono lo sviluppo della manifestazione: dal 2001 la festa dell’agricoltura si è aperta al modo delle produzioni casearie, dedicando una serata alla presentazione e all’assaggio delle specialità casearie locali, con il concorso “formaggi di fattoria” e “yogurt di fattoria” rivolto oggi a tutti i caseifici della regione. E’ stata istituita anche la categoria prodotti caseari PPL (piccole produzioni locali) e la categoria prodotti a latte di capra, che stanno riscontrando un crescente interesse nei consumatori e consentono l’inserimento nel settore di giovani operatori.

A Istrana trovano inoltre sede importanti aziende casearie. Il Comune, al fine del mantenimento della presenza nell’Albo, si impegna ad organizzare, nell’anno di nomina e poi con continuità negli anni successivi, almeno un evento aperto al pubblico legato al mondo del formaggio.

Istrana è il primo Comune della provincia di Treviso a ricevere il prestigioso riconoscimento dall’ONAF, che finora lo ha assegnato in Veneto ad Asiago e a Borgo Valbelluna.