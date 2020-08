Istituito con ordinanza il divieto di caccia fino a febbraio 2021 nei boschi di Campalto, Zaher e Manente

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Venezia tre ordinanze con cui viene disposto il divieto di caccia nei boschi di Campalto, Zaher e Manente. I tre atti intendono così consentire la fruizione in sicurezza di queste aree verdi molto frequentate da parte della cittadinanza. Il divieto riguarda anche l’eventuale addestramento e allenamento di cani da caccia.

Queste prescrizioni vengono reiterate dal 2010 per il bosco Zaher e dal 2014 per il bosco di Campalto. Per quanto riguarda il bosco Manente, situato a sud dell’argine del Dese, naturale estensione del bosco Zaher, il divieto è stato introdotto a partire dal 2016. Le ordinanze entrano in vigore dalle ore 00.01 del 16 agosto fino alle ore 24.00 del 10 febbraio 2021.

Il testo delle tre ordinanze è disponibile nell’Albo pretorio del Comune di Venezia.

