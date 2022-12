Ischia: allargata la zona rossa, rischio di nuove frane

Nella frana a Casamicciola sono morte otto persone e sono ancora senza esito le ricerche dei 4 dispersi. Non bastasse, a Ischia è atteso il maltempo.

“Anche quando esistono i piani di protezione civile non vengono aggiornati, spesso vengono tenuti nei cassetti e non vengono portati a conoscenza dei cittadini, soprattuto nelle aree ad alto rischio”.

“I primi rilievi per la valutazione dei rischi residui effettuati dai geologi giunti sui luoghi nella mattinata di mercoledì 30 novembre, attivati dalla Prefettura di Napoli tramite l’Ordine dei Geologi della Regione Campania in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, indicano 300 abitazioni come ricadenti nel perimetro <rosso>.

“Alcuni fabbricati non possono essere ricostruiti nello stesso posto dov’erano per via delle elevate condizioni di rischio sismico e/o di frana”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo nel corso della trasmissione Porta a Porta del 30 novembre.

“Una delle ipotesi che metteremo sul tavolo nel gruppo di lavoro che ho voluto costituire d’intesa con il presidente Meloni e con i colleghi del governo” è quella che “il prefetto potrebbe essere l’autorità maggiormente deputata alla demolizione” per quanto riguarda gli abusi edilizi dietro cui “spesso si nascondono organizzazioni criminali”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, sempre nella puntata di Porta a Porta. “A volte quando il sindaco chiede all’ufficio tecnico di istruire la pratica, l’ufficio ha difficoltà a lavorare. Si potrebbe intervenire anche con il genio militare”, ha concluso.

Foto credits Ansa