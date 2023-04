Dopo l’Europa, la Tailandia e Dubai, Isabella a Venezia, per la prima volta a 108 anni

Accolta dall’assessore comunale al Turismo e alla Coesione sociale, Simone Venturini, corona il sogno di visitare la Città lagunare, all’età di 108 anni. Ha iniziato a volare all’estero dopo i 100 anni!.

Venezia – E’ in splendida forma, accompagnata dal nipote Alberto, la signora Isabella Pelà ha finalmente coronato un sogno tanto atteso: visitare Venezia. Nata a Rovigo il 26 luglio del 1914, fra pochi mesi compirà ben 109 anni.

Isabella si è sposata giovanissima e ha avuto subito due figli: Ilda e Loris. Per seguire il marito Achille, ufficiale giudiziario, ha dovuto fare diversi spostamenti e adattamenti: ha abitato oltre che a Rovigo, a Cavarzere (Venezia), a Cavalese (Trento) durante la guerra, a Ravenna, a Montagnana (Padova) e a Lugo. È sempre stata curiosa e interessata ai fatti del mondo e anche oggi, all’età di 108 anni, legge i giornali.

Non passa inosservata e attrae la gente dovunque si trovi, anche semplicemente per strada, per il suo modo di porsi affettuoso, tranquillo e col sorriso sulle labbra, sa infondere serenità. Isabella ha due nipoti, Alberto e Alessandro. Per Alberto è stata come una madre, perché si è presa cura di lui fino all’età di 6 anni per problemi di salute della figlia Ilda.

A 100 anni ha cominciato una vita spericolata, fatta di viaggi all’estero: è stata a Praga, Salisburgo, Monaco, in Tailandia, a Dubai, sempre accompagnata dal nipote Alberto al quale è molto legata. Le mancava la visita a Venezia!

Ha ricevuto il benvenuto in città da parte dell’assessore Venturini che l’ha accolta questa mattina a Piazzale Roma, portandole il saluto dell’Amministrazione comunale e della Città intera.

Isabella Pelà, abita a Cavalese e, con i suoi 108 anni di età, è la più anziana cittadina residente in Trentino Alto Adige.

Il suo desiderio era di visitare per la prima volta Venezia e, finalmente, è stata accontentata. Dopo il saluto con l’assessore, la signora Isabella, accompagnata dal nipote Alberto, ha potuto scoprire i tesori della città grazie al Servizio Accessibilità dell’Assessorato alla Coesione sociale.