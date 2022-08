IRAMA Live 2022 – Attesi 7mila fans da tutta Italia

Ritornano i grandi eventi di musica live nella spiaggia del faro. Dopo il grande successo di sabato scorso, che ha visto 15.000 persone partecipare all’evento – Random – una festa a caso – Mercoledì 3 Agosto è atteso Irama, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni che va a concludere i grandi concerti dal vivo organizzati all’interno della rassegna “Jesolo Suonica Festival.” Che ha ospitato l’esibizione di Rkomi, Madame e Fulminacci.

“Questa è la Jesolo che vogliamo, capace di ospitare grandi concerti all’aperto, offrendo divertimento per tutti e in totale sicurezza – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. In questi giorni complessi e delicati, ho ripetuto più volte che la nostra continua ad essere una città sicura, in cui la movida e la dimensione familiare possono benissimo convivere. Basta un po’ di impegno e collaborazione. Questo è il segreto del buon esito della festa Random: decine di migliaia di giovani, bambini e genitori, tutti insieme, ‘a caso’, ma accomunati dalla voglia di divertirsi nel rispetto delle regole. Attendiamo i prossimi concerti di Suonica, a partire da mercoledì con Irama, per vedere Jesolo animarsi ancora con un clima di festa. La nostra città è bella e aperta a tutti, tranne a chi intende mancarle di rispetto“.

IRAMA Live 2022 – 3 AGOSTO – SPIAGGIA DEL FARO – Apertura cancelli h. 18.00. Inizio live h.21.30

Salito alla ribalta per la vittoria della diciasettesima edizione del noto talent show “Amici di Maria De Filippi” e per la partecipazione a tre edizioni del Festival di Sanremo. Attesi in spiaggia 7.000 fans da tutta Italia, per l’unica tappa in Veneto del tour “Live 2022” che lo vede protagonista con oltre 20 date nelle principali città italiane.

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è imposto all’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Ovunque Sarai” (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

