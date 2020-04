IORESTOACASA: al pranzo di Pasqua ci pensa PER Bottega & Cheese Bar

Continua dal martedì al sabato il servizio di consegna della spesa a domicilio: ordini entro le 12.00

“Ti portiamo il pranzo di Pasqua a casa”. È l’ultima idea lanciata da PER Bottega & Cheese Bar della Latteria Perenzin per aiutare i clienti a trascorrere al meglio questi giorni di quarantena. «Abbiamo pensato di stuzzicare l’appetito dei nostri clienti con delle ricette speciali dalle quali possono prendere spunto per creare dei piatti semplici e gustosi per il pranzo di Pasqua e Pasquetta», spiega la titolare, Emanuela Perenzin.

Lo storico caseificio consegnerà a casa dei clienti gli ingredienti e un facile ricettario di Pasqua per preparare le pietanze: dalla torta salata con il Feletto a Latte Crudo Bio al risotto con gli asparagi e la Robiola di Capra Bio, dalle costolette di agnello con il Capra al Timo al tiramisù Perenzin. In attesa che i ristoranti possano riaprire, sarà l’occasione per riscoprire il piacere di cucinare in famiglia. Tutti i prodotti elencati nelle ricette si possono acquistare direttamente al PER Bottega & Cheese Bar oppure si può prenotare la consegna a casa, il 10 o 11 aprile.

E per l’aperitivo, oltre ad una fornita enoteca, PER Bottega & Cheese Bar propone agli amanti del formaggio un kit di degustazione di formaggi italiani e stranieri da ordinare e ricevere comodamente a casa: dal Capra Bio al Pepe & Olio Extra Vergine alla Fontina Valdostana Dop passando per il Pecorino Toscano Riserva del Fondatore per finire con il Comtè Aoc Fort St Antoine.

UOVA DI PASQUA AIL

Vista l’impossibilità di distribuire le uova di Pasqua Ail nelle piazze italiane, PER Bottega & Cheese Bar della Latteria Perenzin ha pensato di sostenere questa associazione dando ai clienti la possibilità di prenotare le uova e di ritirarle direttamente in Bottega oppure riceverle a casa con una spesa di almeno 30 euro. Donazione minima per l’uovo 12 euro. L’intero importo verrà devoluto all’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Spiega Emanuela Perenzin: «Con piacere abbiamo deciso di dare una mano a questa associazione in difficoltà. I volontari Ail hanno tantissime uova da distribuire e non sanno come fare. Stanno cercando qualcuno che li possa aiutare perché altrimenti devono buttare via tutto».

Nel frattempo, allo scopo di contribuire a ridurre al minimo gli spostamenti e i contatti, continuano i servizi:

ORDINA & RITIRA LA SPESA IN BOTTEGA: il ritiro della spesa viene effettuato dal martedì al sabato. Ordini entro le 10.00, ritiro il giorno stesso.

ORDINA & TI CONSEGNIAMO LA SPESA A CASA: la consegna a domicilio viene effettuata dal martedì al sabato. Ordini entro le 12.00, consegna dalle 16.00 alle 20.00 del giorno stesso.

Per spesa oltre gli 80 euro la consegna è gratuita. Disponibile pagamento in contanti o PayPal.

Per info e prenotazioni: 0438.34874 | [email protected].

Da martedì 17 marzo la Bottega osserva i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00; il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

