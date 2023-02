Alle 18.45 circa odierne, in via della Paglia a Cappella Maggiore (TV), all’altezza del Municipio, per cause in corso accertamento, un pedone, 41enne della zona, è stato investito da un’Opel Astra condotta da un 49enne anch’esso della zona.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso per trasportare il malcapitato in prognosi riservata in gravi condizioni presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Rilievi di legge a cura dei Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.