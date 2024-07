Investimenti record per le startup femminili in Europa

L’ecosistema delle startup femminili in Europa sta vivendo un periodo di grande crescita, grazie a investimenti sempre più consistenti da parte dei fondi di venture capital

ITALIA – Nel 2023, le startup femminili in Europa hanno raccolto 5,8 miliardi di euro in fondi di venture capital. L’Italia, con una quota del 10,8%, si posiziona seconda solo alla Spagna (13,2%), superando Francia e Regno Unito (10,4%) e Germania (8,8%). I settori più attraenti per questi investimenti sono la sanità (19,2%), il fintech (18,5%) e il software aziendale (12,7%).

Incremento degli investimenti dal 2014 al 2023

Dal 2014 al 2023, gli investimenti in startup femminili sono aumentati del 77%, passando dal 5,4% al 9,6% del totale degli investimenti di venture capital. Questo dato dimostra una crescente attenzione verso l’imprenditoria femminile, con l’Europa che ha visto le startup guidate da donne raccogliere significativi fondi negli ultimi anni.

Disparità geografiche negli investimenti

La distribuzione degli investimenti varia notevolmente tra i diversi paesi europei. Tra il 2019 e il 2023, la Lituania ha raggiunto il 52,8% degli investimenti destinati a startup femminili, mentre Croazia e Bosnia Erzegovina si fermano allo 0,7%. Tra le grandi nazioni, la Spagna è leader con il 13,3%, seguita dall’Italia con il 10,8%.

Settori di interesse per le startup femminili

Le startup femminili si concentrano su settori come la sanità, il fintech e lo sviluppo software. Nel quadriennio 2019-2023, il Saas ha rappresentato il 48% dei finanziamenti, seguito dalla manifattura (31%) e dal mercato ed e-commerce (21%).

Crescita delle startup unicorno

Nel 2023, in Europa, le startup unicorno fondate da donne sono salite a 35, rispetto alle 14 del 2019. Di queste, 15 hanno sede nel Regno Unito, 5 in Germania e 3 ciascuna in Francia, Italia e Svezia.

Sfide e opportunità per le startup femminili in Italia

In Italia, le imprese femminili rappresentano il 22% del tessuto produttivo nazionale, ma scontano ancora un deficit culturale che ne frena lo sviluppo. Secondo Unioncamere e Istat, nel 2023 le aziende femminili registrate erano oltre 1,3 milioni, in leggero calo rispetto al 2022. I settori più colpiti sono il commercio, l’agricoltura e la manifattura, mentre la maggior parte delle imprenditrici opera nei servizi, con il 37% delle imprese situate al Sud.

Il programma “Women in Action”

Per supportare l’imprenditoria femminile, LifeGate Way e Ventive hanno lanciato “Women in Action“, un programma di accelerazione per startup al femminile. La prima edizione, conclusa con successo, ha visto la partecipazione di 13 realtà selezionate tra 118 candidature, con 7 startup ammesse al programma di accelerazione di 3 mesi. Tra queste, So.De, Diamante, Empethy, AmicoWC, GreenEats, ladomus., e Geen.

Successo e futuro di “Women in Action”

Il programma ha coinvolto oltre 200 professionisti e realizzato 3 eventi dedicati, sostenuto da sponsor come Archiva Group, Barilla e Uno Quattro Studio Legale, oltre a più di 20 partner e il patrocinio del Comune di Milano. Il progetto proseguirà con una seconda edizione, in partenza a ottobre 2024, che includerà un roadshow itinerante in diverse città italiane