Investimenti record nel sistema educativo: oltre 700 milioni alle scuole paritarie

ROMA. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un sostanzioso stanziamento di oltre 700 milioni di euro a favore delle scuole paritarie per l’anno scolastico 2023/2024. Questa notizia segna un importante impegno del Governo verso la valorizzazione delle realtà educative che compongono il sistema pubblico di istruzione.

I due decreti firmati dal Ministro prevedono una ripartizione delle risorse finanziarie, con un’attenzione particolare all’accoglienza degli alunni diversamente abili e al funzionamento delle scuole dell’infanzia. In dettaglio, 113 milioni e 400mila euro saranno destinati all’accoglienza degli studenti con disabilità, mentre 90 milioni contribuiranno al funzionamento delle scuole dell’infanzia.

Valditara ha sottolineato l’importanza di garantire a ogni studente l’opportunità di costruire il proprio futuro attraverso un sistema educativo inclusivo e di qualità. Questo significativo investimento riflette l’impegno del governo nel promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione e nel sostenere le diverse esigenze degli studenti.

Le risorse finanziarie saranno distribuite dagli Uffici scolastici regionali agli istituti paritari di ciascuna regione, secondo specifici criteri indicati nei decreti ministeriali. Questo processo di assegnazione mira a garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse, al fine di massimizzare l’impatto positivo sull’istruzione pubblica.

In un momento in cui l’istruzione è fondamentale per il futuro del Paese, questo importante investimento testimonia l’impegno del governo nel fornire alle scuole paritarie le risorse necessarie per offrire un’istruzione di qualità a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità o circostanze personali