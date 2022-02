Intrattenimento, grandi trend di crescita per giochi elettronici e gambling

Qualcosa sta cambiando nel panorama dell’intrattenimento italiano e globale. Il Covid 19 infatti ha smosso qualcosa, ha cambiato le abitudini e le abitudini fanno presto a trasformarsi in passioni e le passioni in lavoro. Cambiare un hobby oggi, quindi, vuol dire creare un lavoro domani. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di procedere con chiarezza in questa analisi sui trend dell’intrattenimento nostrano.

Parlare di tempo libero vuol dire parlare di gioco. Entriamo così nel vivo di una vera e propria industria che sta generando profitti fuori da ogni previsione negli ultimi mesi. Tra i suoi settori interni quello degli eSports è forse tra i più prolifici e più propositivi. Guardando ai giochi elettronici italiani infatti è di pochi giorni fa la notizia della sigla del protocollo di intesa con il Comitato promotore relativo agli sport visuali e il CONI.

E le novità non finiscono qui: “Stiamo chiudendo in questi giorni un accordo con la Scuola dello Sport per strutturare un corso di formazione per i dirigenti sportivi, visto che, come per ogni altro sport, anche per quelli virtuali ci sarà bisogno di avere dei dirigenti sportivi per organizzare e gestire le gare, i regolamenti e tutto il resto” ha spiegato il vicepresidente dell’organismo dedicato, Daniele Di Lorenzo. L’intervista continua così: “Mentre stiamo dialogando anche con le scuole tradizionali per creare sul territorio un’offerta capillare di educazione rivolta alla conoscenza degli sport virtuali e proporre un giusto approccio a questo fenomeno”.

Di Lorenzo sottolinea anche l’impegno nel lavorare a un grande progetto con il Campus biomedico che dovrebbe portare al lancio, il prossimo maggio, di un evento di primo piano: una competizione di sport virtuali intra-universitaria che dovrebbe prendere il via il prossimo ottobre.

Ma come spiegano da SlotMania a crescere è anche e soprattutto il mondo del gambling e del gioco d’azzardo online. Questo segmento ha registrato un grande spostamento di giocatori dal comparto terrestre e tradizionale a quello a distanza, facilitato da promozioni che consentono ai nuovi utenti di compiere dei test gratuiti su piattaforme online. La mossa vincente del gioco d’azzardo online è stata quella di investire sul marketing, oltre che sulla tecnologia, sullo sviluppo di applicazioni mobile friendly, facili da usare e semplici da capire. In questa maniera se prima erano soprattutto gli under 30 a giocare online, adesso la fetta di giocatori si allarga, facendo crescere sempre di più un’industria in grande espansione.