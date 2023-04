Intervista a Luigi Latini, direttore Fondazione Benetton Studi Ricerche

La video intervista a Luigi Latini, architetto paesaggista, ricercatore e docente di Architettura del paesaggio all’Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Culture del progetto. Dal 1998 collabora con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, della quale è attualmente presidente del Comitato scientifico e membro della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

La Fondazione Benetton di Treviso nasce nel 1987 allo scopo di dar vita a un’istituzione culturale. Nel tempo, la Fondazione ha acquisito particolare e significativa importanza nel mondo della cultura. Oltre a custodire importanti fondi di autori e artisti di grande prestigio nazionale e internazionale, dedica la propria attività di studio e ricerca a settori diversi come il centro studi del paesaggio, per la salvaguardia e valorizzazione di luoghi, il centro studi sulla storia e civiltà del gioco con la realizzazione della rivista Ludica riconosciuta a livello internazionale e, per ultimo, il settore beni culturali che …” raccoglie e ordina quanto sviluppato nel corso degli anni in termini di progetti speciali, attenzione al mondo della scuola, iniziative di promozione della cultura e divulgazione. Gli spazi pubblici della Fondazione diventano quindi un’interfaccia con la comunità locale, nazionale e internazionale, e consentono l’organizzazione di eventi ed esposizioni promossi dalla Fondazione, oppure l’ospitalità di iniziative selezionate, proposte da altri soggetti, pubblici e privati”.

Luigi Latini, architetto paesaggista, è ricercatore e docente di Architettura del paesaggio all’Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Culture del progetto. Nel campo della ricerca ha lavorato presso l’Università degli Studi di Firenze dove nel 2001 ha conseguito il dottorato di ricerca in Progettazione paesistica; dal 1998 collabora con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, della quale è attualmente presidente del Comitato scientifico e membro della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

Alla ricerca universitaria affianca l’attività d’insegnamento, la responsabilità di workshop di progettazione, oltre alla partecipazione e all’organizzazione di convegni anche di carattere internazionale. Ha svolto libera attività professionale, sia nel campo del lavoro culturale che in quello della progettazione e pianificazione paesaggistica, con incarichi presso enti pubblici e istituzioni culturali, in Italia e all’estero.

È autore di numerosi saggi su giardino e paesaggio, contributi su pubblicazioni promosse da università estere quali la California University-Berkeley, lavori monografici, tra i quali Cimiteri e giardini. Città e paesaggi funerari d’Occidente (Firenze 1994) e Giardini visti dal cielo (Modena 2004); curatore, con Domenico Luciani, del volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio (Treviso 1998, Premio internazionale Hanbury nell’edizione 1998) e, con Mariapia Cunico, del volume Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel XX secolo (Venezia 2012).

Tra le esperienze professionali recenti, si è occupato per Grün Berlin, Park und Garten Gmbh della supervisione scientifica e tecnica del “Renaissance Garten” nel Park Marzhan a Berlino (realizzazione 2007-2008); ha progettato l’orto e il giardino di Villa Turri a Scandicci-Firenze (realizzazione 2008-2009); è stato progettista, con Paolo Bürgi e Stefano Stanghellini, del Piano Regolatore del Comune di Rovereto (2007-2009).

Dal 2010 è presidente dell’Associazione Pietro Porcinai con sede a Fiesole. Vive tra Venezia e San Miniato, in Toscana, dove è nato e coltiva orto e giardino.