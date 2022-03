Intervista a Ing. Pietro Piccinetti, Console Onorario della Colombia per il Veneto

Si tiene oggi, sabato 26 marzo 2022, la cerimonia di inaugurazione della sede del Consolato Onorario della Colombia per il Veneto, in via Diaz a Treviso.

Presenti all’evento l’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Gloria Ramirez Rios e il Console Onorario della Colombia, Ing. Pietro Piccinetti, che ci parla dei legami e delle opportunità tra i due Paesi.