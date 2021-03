Intervento dei Carabinieri e Quinto di Treviso

Alle ore 08.30 circa di questa mattina, i Carabinieri di Treviso sono intervenuti a Quinto di Treviso in via Lazzaretto 3 presso un’azienda agricola, per una lite tra due operai di origine straniera. Uno dei due cospargeva l’altro di liquido infiammabile e gli dava fuoco. Il presunto aggressore è stato bloccato da militari dell’Arma operanti e condotto in caserma. Il ferito è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 in gravi condizioni.

