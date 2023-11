iN’S Mercato, un mese di iniziative per le donne

Programmi di formazione, prodotti in limited edition, eventi e testimonianze: ecco come l’insegna sostiene il mondo femminile e promuove la cultura del rispetto.

VENEZIA – iN’s Mercato, l’insegna italiana discount con sede a Venezia e presente in 12 regioni italiane con oltre 550 punti vendita, nel mese di novembre rinnova il suo impegno a favore delle donne sostenendo, nell’ambito del progetto #INSPERLEDONNE, persone che vivono in situazioni di disagio e difficoltà e dedicando una serie di iniziative alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

Una scelta di responsabilità sociale e di brand activism, che dimostra l’impegno di iN’s a contribuire al benessere della società e alla difesa dei diritti umani.

Tra le attività previste, la collaborazione con We World onlus: il 17 e 18 novembre, tanti punti vendita iN’s accoglieranno i Dialogatori di WeWorld. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla violenza di genere e informare sulle attività degli SPAZI DONNA WE WORLD, pensati per supportare donne in difficoltà e indirizzarle nel giusto percorso di assistenza. Inoltre, iN’s ha organizzato un percorso formativo online composto da tre incontri per i suoi store manager, con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per riconoscere potenziali situazioni di difficoltà tra le clienti e condividere materiale informativo sulle attività degli SPAZI DONNA. In questo modo, iN’s vuole offrire un aiuto concreto alle donne che si trovano in condizioni di vulnerabilità e orientarle verso queste strutture.

L’impegno di iN’s è illustrato nel manifesto di Insperledonne che, citando Eleanor Roosevelt, vuole incoraggiare le donne a fare le cose che pensano di non poter fare. Il manifesto, consultabile sul sito ufficiale e sui canali social dell’insegna, si lega all’omonimo progetto – pensato per essere vicino alle donne e aiutarle a vivere una vita libera e dignitosa – che si fonda su tre pilastri. Il primo è l’imprenditoria ed empowerment femminile, che mira a promuovere progetti speciali di collaborazione commerciale con imprenditrici che operano in diversi settori, offrendo loro opportunità di crescita e di visibilità.

In seconda istanza la sostenibilità sociale e la salute, per sostenere progetti e iniziative che promuovono una dimensione etica e solidale a favore delle donne e a tutela del loro benessere, promuovendo stili di vita sani e mettendo a disposizione nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione, il Pink Camper, con servizi sanitari gratuiti e consulenze specialistiche.

Terzo pilastro, la sensibilizzazione sulla violenza di genere, per contrastare una grave violazione dei diritti umani, e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Nel 2023, infatti, oltre 80 donne sono state vittime di femminicidio in Italia ed è fondamentale mettere in luce dati allarmanti come questi, su cui non si può e non si deve correre il rischio dell’oblio o del silenzio.

Ecco perché, per dare visibilità e forza a questo messaggio, l’insegna si è impegnata in due progetti con la collaborazione di imprenditrici di successo: il progetto La shopper dei sogni è stato realizzato in collaborazione con Veronica Sironi, a capo dell’azienda Frabo S.r.l., fornitrice di iN’s nel settore tessile. Vero e proprio simbolo di empowerment femminile, la borsa, in edizione limitata e disponibile in tutti i negozi dal 22 novembre è illustrata dall’artista Martina Lorusso, in arte Momusso, talentuosa grafica e illustratrice che ha saputo trasmettere con le sue immagini il messaggio di Insperledonne. È realizzata con materiali sostenibili, cotone e juta, ed è doubleface. La borsa è personalizzata con una veste grafica che esprime coraggio al femminile e comunica un’idea di cambiamento e di libertà nell’inseguire i propri sogni racchiusa nel messaggio “Sono il sogno che voglio realizzare”.

Il secondo progetto, La lampada della speranza, è realizzato in collaborazione con Catia Tosi, CO-fondatrice DI BEPER. Disponibile in tutti i punti vendita iN’s da dicembre, la lampada è un oggetto simbolico che rappresenta l’attenzione che non deve mai spegnersi su un fenomeno così grave e attuale come la violenza sulle donne. Con l’acquisto della lampada è possibile inoltre contribuire e sostenere l’operato di WeWorld.

Per diffondere il messaggio di #INSPERLEDONNE, l’insegna ha attivato una strategia di comunicazione multicanale, che prevede la creazione di contenuti editoriali e social dedicati al tema dell’imprenditoria e dell’empowerment femminile. In particolare, iN’s ha stretto delle partnership con alcune testate di riferimento per il pubblico femminile, come Io Donna, Grazia e FREEDA, con cui ha realizzato speciali, campagne adv e contenuti che raccontano storie di donne che hanno saputo trasformare le loro passioni in professioni. Inoltre, iN’s ha organizzato un talk online durante il quale, il 22 novembre, in occasione del lancio della shopper, Marina Di Guardo e Momusso affronteranno temi come il lavoro, la cultura e il talento nel mondo femminile.

Il 28 novembre, invece, per il lancio della lampada della speranza, Alessia Mancini proporrà un contenuto autonomo e originale in cui racconterà la sua esperienza e la sua visione sul tema della violenza di genere. Le due imprenditrici sono state scelte come ambassador del progetto Insperledonne per la loro capacità di raccontare storie autentiche ed emozionanti, ma anche per il loro impegno sociale e la sensibilità verso le tematiche femminili.

“Con questa campagna desideriamo dimostrare la nostra vicinanza alle donne che ogni giorno affrontano sfide personali e professionali, alle quali vogliamo dare il nostro sostegno” – dichiara Francesca Anna Salmaso, Responsabile Marketing e Comunicazione –. Vogliamo anche sensibilizzare la nostra clientela e la rete di vendita su un tema così delicato e urgente come la violenza di genere, che non può essere ignorato o tollerato. Vogliamo valorizzare le donne che si sono distinte nel mondo dell’imprenditoria, della cultura e dell’arte, esempi di talento e determinazione per tutte noi per questo siamo felici di avere come ambassador Marina di Guardo e Alessia Mancini, due donne di successo che hanno saputo coniugare il lavoro con la famiglia e la solidarietà

Direttore Generale Moreno Fincato – “Siamo orgogliosi di collaborare con We World onlus, una organizzazione che da anni si occupa di proteggere e promuovere i diritti delle donne e dei bambini in Italia e nel mondo. Siamo grati alle imprenditrici Catia Tosi e Veronica Sironi, che hanno messo a disposizione la loro creatività e la loro professionalità per realizzare due prodotti in limited edition che rappresentano il nostro messaggio. Desideriamo coinvolgere le nostre clienti e le nostre collaboratrici in eventi e iniziative che costituiscono un momento di confronto e condivisione tra donne che si sono fatte strada nel mondo del lavoro e della cultura, mostrando il loro talento e la loro determinazione”.