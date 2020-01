Inquinamento atmosferico alto in Veneto, Treviso la città più inquinata

L’Arpav lancia l’allarme inquinamento in tutte le città del Veneto. L’unica città che è sotto la soglia prevista dalla legge è Belluno, tutte le altre hanno registrare da giorni valori di inquinamento da polveri sottili PM10 e PM2,5 che susperano del doppio i valori imposti.

La constatazione è che nonostante tutti i divieti imposti al traffico, il tasso di inquinamento atmosferico è aumenatto invece di diminuire. I parametri indicano che Treviso è la città più inquinata del Veneto.

Le previsioni danno in arrivo per sabato una perturbazione che porterà pioggia e quindi i parametri dovrebbero rientrare nella norma, ma già per domenica, passata la pioggia, l’inquinamento dovrebbe nuovamente schizzare verso l’alto.

Fonte: Tgr3 Veneto

