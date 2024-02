Innamorati prima di te, buon San Valentino

Il servizio di psicologia online Unobravo presenta con orgoglio “Innamorati prima di te”, una campagna di sensibilizzazione che si dipana per tutto il mese di febbraio, con l’obiettivo di celebrare l’importanza dell’amore verso sé stessi.

MILANO. Per innamorarsi appieno di qualcun altro, devi prima imparare ad amare te stesso, proprio come sei. È questo il messaggio che Unobravo, il servizio di psicologia online impegnato a essere un faro affidabile, competente ed empatico nella vita delle persone, vuole trasmettere attraverso la campagna “Innamorati prima di te”.

“Innamorati prima di te”: la campagna di Unobravo che invita le persone ad amare sé stesse

L’amore verso se stessi è la chiave di volta per costruire relazioni significative con gli altri. Rappresenta il riconoscimento del proprio valore e costituisce il fondamento su cui edificare connessioni autentiche. Pertanto, il primo passo fondamentale verso relazioni interpersonali sane e appaganti è l’accettazione di sé stessi nella propria unicità e autenticità, insieme alla consapevolezza di meritare affetto, fiducia e rispetto.

È da questo spirito che nasce “Innamorati prima di te”, una campagna inclusiva e coinvolgente che durerà fino alla fine di febbraio. Questa iniziativa, che abbraccia un’ampia gamma di attività, tra cui una guerrilla, attività sui social media, marketing degli influencer, partnership e un’indagine condotta insieme a YouGov, punta a sensibilizzare le persone sull’importanza di coltivare l’amore per sé stessi.

13 e 14 febbraio: Milano diventa lo scenario di una guerrilla urbana

La campagna ha preso il via il 13 febbraio, giorno precedente a San Valentino, con una comunicazione mirata sui canali Instagram e YouTube di Unobravo, accompagnata da un’intrigante attività di guerrilla per le strade di Milano. Nei giorni 13 e 14, alcuni luoghi iconici della città, come i Navigli, NOLO, il Politecnico di Milano e il Parco Baden Powell, hanno ospitato degli “specchi speciali” per brevi sessioni di auto-riflessione. Le persone coinvolte sono state invitate a rispondere a domande mirate, allo scopo di stimolare una profonda riflessione sul rapporto con sé stessi. Con questa iniziativa, Unobravo ha voluto sottolineare l’importanza di coltivare prima di tutto l’amore per sé stessi per creare connessioni autentiche con gli altri.

La campagna prende vita anche sui social

“Innamorati prima di te” non si esaurisce con il giorno di San Valentino, ma continua per tutto il mese di febbraio, arricchendosi di contenuti coinvolgenti sui social media e attività di marketing degli influencer. Per amplificare ulteriormente l’impatto della campagna, verranno coinvolti numerosi content creator. Inoltre, Unobravo offre a tutti la possibilità di vivere l’esperienza degli “specchi” direttamente online, grazie a un originale filtro Instagram che coinvolge gli utenti con una serie di domande:

Qualcosa che sai fare davvero bene

L’ultima volta che ti sei fatto un complimento

Un pregio che tutti ti riconoscono

Un colore che ti sta particolarmente bene

Un momento della tua giornata dedicato a te

Con ciascuna di queste domande, Unobravo incoraggia le persone a mettere in luce i propri aspetti positivi e, passo dopo passo, a innamorarsi di sé stesse.

Un’indagine approfondita sul dating e le relazioni in collaborazione con YouGov

Durante il mese di febbraio, Unobravo ha condotto un’indagine dettagliata sul complesso mondo delle relazioni e degli appuntamenti. Questo sondaggio, realizzato insieme a YouGov, ha raccolto dati significativi sulle dinamiche relazionali e sulle prospettive degli italiani sul dating, soprattutto quello online. I risultati di questa ricerca saranno presto resi pubblici, offrendo uno sguardo approfondito sulle tendenze e gli atteggiamenti nella vita amorosa degli italiani.

Questo studio si inserisce perfettamente all’interno della campagna “Innamorati prima di te” ed è il risultato tangibile dell’impegno di Unobravo nel promuovere momenti di dialogo e riflessione sulle relazioni.

Coltivare il benessere psicologico è essenziale per amare sé stessi e gli altri.

“Con la campagna ‘Innamorati prima di te’, Unobravo desidera sensibilizzare le persone, incoraggiandole a coltivare prima di tutto la relazione più importante: quella con sé st