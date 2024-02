Inizia Sanremo. Cinque idee per viverlo insieme divertendosi

Oggi è il grande giorno, inizia il Festival della Musica italiana che per cinque serate ci accompagnerà tra le novità del panorama musicale nazionale, con spettacoli e artisti di fama mondiale.

Sanremo può regalare tanti momenti di condivisione in famiglia. Ecco un’idea di cinque attività da fare in vista del Festival.

Anche senza Achille Lauro e i suoi abiti mai banali, gli outfit di Sanremo fanno sempre discutere. Dai presentatori, ai cantanti in gara fino ad arrivare agli ospiti, spesso si cerca di stupire il pubblico anche con quello che si indossa. E se i vip si divertono a vestire gli abiti più improbabili, a casa ci si può trasformare in critici di moda e commentare le scelte stilistiche di chi sale sul palco dell’Ariston.



2. Fare giochi a tema

Da qualche anno oramai impazza il Fantasanremo con le sue leghe online e gli stessi cantanti che si danno battaglia. Si possono anche inventare giochi da fare in casa, ad esempio trasformando i membri della famiglia in giurati del Festival. Ognuno dà un voto ai brani in gara e sommandoli si incoronerà il campione della casa.



3. Preparare cene ad hoc

Ogni serata di Festival si presta a una cena speciale in famiglia. Si può puntare su menu classici o a tema, sfruttando le canzoni dedicate al cibo. Ad esempio omaggiando Gianni Morandi con un dolce a base di banane e lamponi o Pupo con il classico gelato al cioccolato. Ad aprire la cena la pappa al pomodoro cantata da Rita Pavone. Ci sono anche cantanti che il menu lo hanno fatto completo come Fred Bongusto che cantava “Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù”. Se volete una canzone più recente basta citare Achille Lauro prendendo fragole, panna e champagne.



4. Invitare gli amici per la finale

La finale di sabato sera si presta molto bene per ampliare e la platea e godersi l’ultimo atto del Festival in compagnia senza paura di sforare con l’orario. In caso di famiglie con figli i più piccoli apprezzeranno sicuramente la possibilità di passare la serata con gli amichetti e potrebbero nascere due fazioni coi figli a tifare per i cantanti emergenti e i genitori a difendere i miti della loro generazione.



5. Riascoltare i brani

Alcuni brani di Sanremo entrano subito in testa, altri hanno bisogno di qualche ascolto in più e quelli che all’inizio non ci convincono potrebbero diventare i nostri preferiti. È quindi fondamentale il riascolto che può essere fatto insieme durante la colazione o mentre si prepara la cena. Ognuno a testa sceglie una canzone da riascoltare e in poco tempo nessun brano rimarrà sconosciuto.