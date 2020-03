Inicidente sul lavoro a Campolongo Maggiore

Alle 11 circa di ieri, i Vgili del Fuoco sono intervenuti a Campolongo Maggiore in via Veneto all’interno di un magazzino alimentare per un incidente sul lavoro, dove un uomo ha perso la vita.

I pompieri arrivati da Mira e Piove di Sacco insieme al personale del Suem niente hanno potuto per l’uomo deceduto mentre adoperava un muletto per le operazioni carico e scarico. Le cause dell’incidente sul lavoro sono al vaglio dello Spisal. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

