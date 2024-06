Incontro tra candidati sindaci del Centrodestra

Al centro dell’incontro le sinergie per il futuro dei territori

Casier (TV) – Questa mattina, all’osteria Alla Pasina, si è tenuto un importante incontro tra i quattro candidati sindaci di Centrodestra dei comuni di Casier, Mogliano Veneto, Roncade e Preganziol.

Renzo Carraretto (Casier), Davide Bortolato (Mogliano Veneto), Marco Donadel (Roncade) e Gianni Cestaro (Preganziol) si sono riuniti con l’obiettivo di creare sinergie e di continuare a lavorare nell’ottica di una amministrazione allargata nel territorio.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per confrontarsi su idee e proposte per migliorare la vita delle comunità locali. I candidati hanno infatti colto l’occasione per incontrare e ascoltare i cittadini, che saranno chiamati al voto l’8 e il 9 giugno.