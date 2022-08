Incontro di meditazione libero e gratuito alla Giudecca Art District

Quando: Venerdì 26 agosto dalle ore 18.30 alle 20.00

Venerdì 26 agosto 2022 dalle ore 18.30 alle 20.00, l’Associazione di Promozione Sociale “Sahaja Yoga” organizza un incontro unico teorico-pratico gratuito di “MEDITAZIONE SAHAJA YOGA” presso Giudecca Art District, (Cantiere Crea, Fermata Redentore). Sarà possibile conciliare l’esercizio pratico della meditazione nel contesto dell’arte contemporanea, all’interno della Galleria One, spazio che attualmente ospita l’esposizione “Java of Dante” dell’artista indonesiano Eddy Susanto.

La meditazione proposta è un importante strumento di diagnosi e cura energetica. Questa tecnica arricchisce inoltre la conoscenza di sé stessi con i valori eterni della spiritualità, per un benessere completo, in cui si ritrova l’equilibrio psicologico, emozionale e fisico, la gioia, la serenità. Le conoscenze millenarie dello yoga, rinnovate ed espanse dalla candidata premio Nobel per la Pace, Shri Mataji Nirmala Devi, trovano oggi, finalmente, conferme importanti anche dal mondo artistico-culturale. “Non potete conoscere il significato della vostra vita finché non siete connessi al potere che vi ha creato” per usare le parole della fondatrice stessa.

Locandina dell’evento “Meditazione e Arte a Venezia”

L’incontro, interamente gratuito, farà luce sul sistema energetico “sottile” dell’essere umano: come funziona, come riportarlo in equilibrio, come fortificarlo, come “nutrirlo”. Si praticherà una breve meditazione che aiuta a trovare pace e benessere e a stare qualche minuto senza pensieri, completamente rilassati e ricaricati dalla propria energia interiore, nota in sanscrito come “Kundalini”. Allo stesso modo si impareranno semplici tecniche, per ripulire i centri energeAci (chakra) e riportarli in equilibrio, con l’aiuto anche di musica dai toni rilassanti.

L’esperienza non richiede posizioni o abbigliamento particolari: basterà stare comodamente seduti e seguire le semplici tecniche proposte, per provare a raggiungere assieme uno stato di benessere a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale.

A seguito di questo incontro, interamente gratuito ed aperto a tutti, sarà possibile partecipare ad un corso gratuito online di meditazione Sahaja Yoga in partenza da fine settembre 2022.

Tutte le attività proposte dall’Associazione sono offerte gratuitamente come forma di volontariato sociale e chiunque può parteciparvi (giovani, adulti, anziani e bambini).

Per informazioni, contattare il numero: 327 477 3386 o scrivere a [email protected], sito web www.sahajayoga.it.

Canale della Giudecca, Venezia

