L’incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e Joe Biden a Washington ha evidenziato i punti chiave della Presidenza italiana del G7 per il 2024. Discussi approcci condivisi alle sfide globali, con particolare attenzione alla difesa dell’ordine internazionale e alla cooperazione transatlantica.

STATI UNITI D’AMERICA. Nell’ambito delle missioni di presentazione delle priorità della Presidenza italiana del G7 per il 2024, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R. Biden, a Washington.

Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare e approfondire il rapporto tra le due nazioni, riaffermando l’impegno comune verso obiettivi globali fondamentali.

Durante la discussione, si è posto l’accento sugli approcci condivisi riguardanti le sfide globali più urgenti. In particolare, è stata ribadita la comune difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole, evidenziando l’importanza della collaborazione transatlantica per affrontare le crisi internazionali, come l’aggressione russa all’Ucraina e la situazione nel Medio Oriente.

Entrambi i leader hanno espresso un forte sostegno per la prevenzione di una escalation regionale e per l’assistenza umanitaria a Gaza, oltre a discutere di questioni di sicurezza e stabilità nel Mar Rosso.

Inoltre, è stato affrontato il tema della cooperazione con il Continente africano, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, sottolineando l’importanza di promuovere lo sviluppo economico e sociale del continente e affrontare congiuntamente sfide come la migrazione e il traffico di esseri umani.

A tal proposito, l’Italia ha presentato un’iniziativa per la creazione di una Coalizione internazionale contro i trafficanti di esseri umani, dimostrando il suo impegno nel contrastare questa grave forma di criminalità.

A livello bilaterale, Meloni e Biden hanno accolto con soddisfazione il record storico dell’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti, che ha raggiunto i 102 miliardi di dollari l’anno precedente. Entrambi i leader hanno convenuto sull’importanza di continuare a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente i legami economici e commerciali tra i due paesi, al fine di raggiungere risultati ancora più ambiziosi nel futuro.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per esprimere gratitudine alle istituzioni americane per aver concesso l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, evidenziando la cooperazione e il sostegno reciproco tra le due nazioni su questioni di interesse comune.