Incontro a Villa della Magnolie sul rapporto genitori-figli in tempo di emergenza

A Villa delle Magnolie, la prima iniziativa aperta al pubblico dopo il lockdown. Ospite l’esperto prof. Ernesto Gianoli, per approfondire quali sono i bisogni fondamentali di genitori e figli in tempo di emergenza

Dopo oltre un anno di chiusura al pubblico, il Centro Servizi Villa delle Magnolie si prepara a riaprire le porte, e lo fa MERCOLEDI’ 16 Giugno (ore 18.30), ospitando un evento dal titolo “ANDRÀ TUTTO BENE… Ma di cosa hanno davvero bisogno i nostri figli”, organizzato dal Micronido “La Casa sull’Albero” e dedicato a individuare quali sono le necessità di genitori e figli in tempo di Covid-19.

La pandemia in atto ha infatti colpito molto l’aspetto emotivo. Bambini e adolescenti in particolare sono stati penalizzati dalla DaD e dal persistere della chiusura in casa, dove è venuta meno la complicità tra compagni di scuola, poiché il passaggio dalle lezioni in presenza a quelle a distanza ha generato una situazione insolita per il loro sviluppo sociale ed emotivo.

Comunicare con i bambini e le loro famiglie, per comprendere come si sentono e fornire loro gli strumenti emotivi necessari per affrontare al meglio questo periodo particolare, è dunque il motivo che ha spinto il micronido “La Casa sull’Albero” – l’unica realtà del Nord Italia ad ospitare un asilo all’interno di un Centro Servizi per anziani – a promuovere questa iniziativa.

Ospite della serata sarà lo psicoterapeuta Ernesto Gianoli, anche docente di Psicologia clinica dell’educazione presso l’Istituto Universitario Salesiano IUSVE di Venezia.

L’esperto condividerà alcuni interessanti spunti di riflessione in merito alle esigenze educative tra genitori e figli, delineando possibili percorsi educativi in risposta alle esigenze scaturite dall’emergenza sanitaria in atto.

Evento gratuito, necessaria la prenotazione

L’evento è gratuito e aperto al pubblico ma proprio per garantire i distanziamenti legati alle normative anticovid è necessario prenotare al seguente numero 320 6744157 o mandare una email a [email protected] villamagnolie.it entro la mattina di Mercoledì 16 Giugno.

