Incontri sull’arte alle Procuratie Vecchie. “Memory The Light of Time” di Federica Marangoni

Nell’ambito della rassegna “Values in Art: incontri sull’arte alle Procuratie Vecchie”, giovedì 22 settembre, alle 18.00, si terrà una conversazione a tema sulle opere e la mostra Memory The Light of Time dell’artista Federica Marangoni.

Questo il programma atteso alle Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco 128, Venezia.



Proiezione del video “The Trace” e “Light Mark’s”

e

Saluti istituzionali di benvenuto

Alexia Boro [direttrice di sede di The Home of The Human Safety Net]

Introduzione

Roberta Semeraro [curatrice della mostra “Memory: The Light of Time”]

La megainstallazione di Federica Marangoni negli spazi della Sala di Lettura della Biblioteca Nazionale Maciana quale coraggiosa provocazione artistica in difesa della lettura come atto implicito di libertà intellettuale e di accessibilità al patrimonio librario, inteso come Memoria dell’Umanità, attraverso l’apertura dei luoghi ad essa consacrati.

Proiezione del video “The Archive of Memory”

Conversazioni con l’artista Federica Marangoni e i relatori

[modera Roberta Semeraro]

Viviana Conti [giornalista, critica d’arte, e co-curatrice della mostra]

Stefano Campagnolo [direttore della Biblioteca Nazionale Marciana]

Alessandro Tusset di Collalto [editore del catalogo in AR della mostra]

Proiezione del video “Memory: The Light of Time”



Conversazione sul tema “L’alfabetizzazione come fondamentale diritto umano”

[introduce e modera gli interventi degli ospiti Roberta Semeraro]

Proiezione del video “Memory: The Performing Hand”

Gloria Bondi

[responsabile comunicazione di The Home of The Human Safety Net]

“L’impegno della Fondazione per la formazione delle famiglie e degli immigrati”

Proiezione del video “Tolerance-In-Tolerance“

Gholam Najafi

[scrittore afgano residente a Venezia]

“L’esperienza di insegnamento nella città Afghana di Herat”

Hussian Rezai

[beneficiario del Campus of Human Rights “Afganistan Scholars at Risk Project”]

“La radicalizzazione dell’istruzione in Afganistan con il Regime Talebano”

Conclusione e saluto finale al pubblico e agli ospiti

Alexia Boro [direttrice di sede di The Home of The Human Safety Net]



A seguire, un vin d’honneur

e una visita agli spazi ristrutturati delle Procuratie Vecchie