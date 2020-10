Incontri in diretta streaming sul tema salute

Vista l’impossibilità di presenziare in aula a corsi e incontri di vario genere, in questo clima di incertezze, Maria Laura Faccini (Presidente dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia) si fa promotrice del format “Prima la salute” ospitato in diretta streaming sul gruppo Facebook Mestre MIA, che affronterà temi legati al mondo della salute e della medicina.

Tra gli argomenti di conversazione, l’importanza dello stile di vita, la cultura alimentare, la prevenzione, ma anche il corretto dialogo tra medico e paziente.

Ogni incontro vedrà inoltre la presenza in studio di ospiti di primo piano: specialisti, professori, eccellenze del mondo della ricerca medica.

Il ciclo di appuntamenti consta di cinque incontri che si svolgeranno per cinque lunedì consecutivi a partire da oggi, 26 ottobre 2020, alle ore 20.45, per una durata massima di 40 minuti.

Programma

1° incontro

Lunedì 26 ottobre 20.45

Ospite il dott. Paolo Scatamburlo, specialista in Ginecologia

2° incontro

Lunedì 2 novembre 20.45

Ospite il prof. Roberto Mantovan, primario di Cardiologia

3° incontro

Lunedì 9 novembre 20.45

Ospite la dott.ssa Ilaria Mattei, specialista in Dermatologia e Venereologia

4° incontro

Lunedì 16 novembre 20.45

Ospite il dott. Fabio Buoso, specialista in Oculistica

5° incontro

Lunedì 23 novembre 20.45

Ospite il prof. Andrea Vianello, specialista in Pneumologia

