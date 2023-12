Incidente tra due auto a Marghera: tre feriti

Alle 16.15, di oggi sabato 2 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Fratelli Bandiera e Via dell’Elettronica a Marghera Venezia per lo scontro tra due auto: tre persone ferite.

I pompieri arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto una persona, che è stata presa in cura dal personale del Suem come altri due feriti lievi. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.