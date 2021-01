Incidente questa mattina tra Casale e Silea. Un morto ed un ferito

I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti al confine fra Casale e Silea per Incidente stradale stamattina presto.

Due gli occupanti, un ragazzo (deceduto) e una ragazza soccorsa e condotta in ospedale (cosciente) fronte ingresso Risto Le Papere, incrocio via Belvedere con via Bassa Trevigiana e via Canton (confine tra Casale e Silea).

Nell’urto danni alla recinzione dell’abitazione lì vicino e ad un palo dell’Enel. Sul posto intervenute 2 ambulanze più auto medica, 2 pattuglie polstrada, carro attrezzi, pompe funebri e manutenzione Enel distribuzione.

