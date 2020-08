Incidente nautico tra un barchino e un mezzo Actv

Nella serata di ieri sera, poco prima delle 21, nei pressi dell’Arsenale di Venezia si è verificato un incidente nautico tra un mezzo Actv e un barchino con quattro persone a bordo. Finite in acqua, queste ultime sono state recuperate e aiutate a salire a bordo del mezzo pubblico. Tutte e quattro risultano ferite: due in maniera più lieve, trasportate all’ospedale di Venezia, e due in maniera più seria, condotte all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Sul posto sono stati inviati i Vigili del fuoco, due autopompe lagunari, una barca da marittima e i sommozzatori per il recupero del barchino.

Sempre ieri notte, inoltre, si è verificato un altro incidente. Un ciclista è stato investito sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, tra Marcon e Quarto d’Altino. Non si hanno ulteriori notizie al momento.

