Incidente Mestre, aggiornamento sulle condizioni dei feriti

La Regione Veneto comunica che attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali della nostra regione 15 pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. 11 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive). Aggiornamenti ogni giorno, salvo evoluzioni dei casi, alle 11 e alle 17.

Adulti: 12 pazienti

Minori: 3 pazienti

Terapia intensiva: 10 pazienti

Suddivisione fra le strutture:

Ospedale di Mestre: ricoverati 5 pazienti, tre di nazionalità ucraina (F, F, M), un tedesco (M), una persona in corso di identificazione (F).

Ospedale di Dolo: un paziente di nazionalità francese (F)

Ospedale di Mirano: un paziente di nazionalità croata (M)

Ospedale di Treviso: ricoverati 5 pazienti, di cui due minori austriaci (F, M), uno spagnolo (M), un austriaco (M), un'ucraina (F).

Ospedale di Padova: ricoverati due pazienti,una donna spagnola (F), una donna ucraina (F), una in corso di identificazione (F)

Nella notte è stato trasferito un paziente dall’ospedale di Treviso al centro grandi ustioni di Padova. Una donna ancora in corso di identificazione è stata trasferita poco fa da Mestre a Padova.

La Regione Veneto ha allestito e già attivato all’Ospedale dell’Angelo un servizio di accoglienza e una sala dedicata per i parenti delle vittime della tragedia del bus di Mestre.

Nell’androne del nosocomio è attivo il punto di prima accoglienza che indica alle persone dove rivolgersi. In queste ore sono già molte quelle arrivate all’ospedale. Per loro è stato attivato anche un servizio di interpretariato in lingua tedesca, ucraina, spagnola e francese. I parenti sono assistiti da un Team di specialisti composto da sette psicologi e tre psichiatri.